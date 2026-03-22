Reggiana – Virtus, Ivanovic: «Giocato senza energia, bisogna cambiare mentalità»

Serata amara per la Virtus Bologna, uscita nettamente sconfitta dal campo della Reggiana al termine di una gara dai due volti. Dopo un avvio convincente, le V Nere si sono progressivamente spente, lasciando spazio all’intensità e alla maggiore concretezza dei padroni di casa. Un blackout nella ripresa ha indirizzato definitivamente la sfida, evidenziando criticità che ora la squadra dovrà analizzare in fretta, con un calendario che non concede tregua.

LE PAROLE DI IVANOVIC NEL POST – PARTITA.

Nel dopo gara, coach Ivanovic ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sul calo nella seconda metà di gara e sugli aspetti da migliorare in vista dei prossimi impegni:

«Abbiamo giocato una partita davvero brutta, senza energia. Non abbiamo giocato come una squadra che punta a vincere. Nei primi dieci minuti abbiamo giocato bene con un quintetto insolito, ma poi Reggio ha messo in campo più energia e lo dimostra il fatto che ha collezionato tanti rimbalzi offensivi.Dovremo sicuramente cambiare mentalità».

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