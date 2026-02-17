Virtus, Diouf: «Vogliamo portare il trofeo a Bologna»

La Virtus Bologna conquista una vittoria preziosa contro l’APU Old Wild West Udine e tra i grandi protagonisti del match c’è Momo Diouf. Il lungo bianconero è stato determinante nel successo contro Udine, offrendo una prestazione di sostanza che conferma la crescita della squadra e la solidità del gruppo guidato dallo spirito virtussino.

LE PAROLE DI DIOUF.

Al termine della gara vinta dalla Virtus Bologna contro Udine, Momo Diouf ha analizzato così la partita:

«Sono contento della mia squadra, loro sono stati bravi a lottare fino alla fine, noi nonostante gli alti e bassi siamo riusciti comunque ad essere continui, abbiamo giocato di squadra ed è questo che ci ha aiutato a vincere. Davanti a questo pubblico mi carico particolarmente, soprattutto quando urlano il mio nome alla presentazione, mi vengono i brividi».

Parole che raccontano perfettamente l’identità della Virtus Bologna: intensità, coesione e un legame fortissimo con il proprio pubblico. Diouf è stato decisivo anche nei numeri, chiudendo con 15 punti grazie a un eccellente 5/6 dal campo e un perfetto 5/5 dalla lunetta. A referto anche 6 falli subiti, 4 rimbalzi, 1 stoppata e 1 recupero per un totale di 25 di valutazione.

Lo sguardo è già rivolto alle Final Eight di Torino, obiettivo dichiarato della Virtus Bologna. Anche qui Diouf non si è nascosto:

«Carichi, vogliamo fare meglio degli altri anni. Vogliamo portare questo trofeo a Bologna perché è già da vent’anni che non si riesce a portarlo e passo passo tutto arriverà».

