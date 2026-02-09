Bologna, Sohm ed Helland si presentano: «Dovevo cambiare aria. Sono molto positivo» – «Club fantastico. Sono pronto per giocare»

In attesa della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, a Casteldebole si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Simon Sohm ed Eivind Helland, due dei tre acquisti del Bologna nell’ultima finestra di calciomercato. Il primo ha già fatto il suo esordio con la maglia rossoblù contro il Genoa, mentre il secondo è ancora nella fase di ambientamento.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Sohm e Helland in conferenza stampa.

Bologna, la conferenza stampa di Sohm ed Helland: le dichiarazioni

Le dichiarazioni di Eivind Helland

Le prime dichiarazioni le ha rilasciate il difensore: «Penso sia un club fantastico e sono felicissimo di essere qui. Sono venuto qui con il Brann e penso sia stato uno dei match più divertenti che io abbia mai giocato perché l’atmosfera era fantastica. Alla fine della partita mi son detto che forse un giorno avrei potuto giocare qui. Ora mi sto ambientando e mi trovo bene».

Sull’esclusione dalla lista UEFA

«Lo sapevo e lo potevo immaginare. Ora so che devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e in Coppa Italia e supportare i miei compagni quando giocheranno in Europa League».

Le sue caratteristiche

«Sono abbastanza tecnico: mi piacciono i duelli e lo stile di gioco del Bologna mi si addice. Combatto sempre per la mia squadra».

Un confronto tra Italiano e il suo vecchio allenatore

«Ci sono diverse similarità: entrambi vogliono sempre vincere ed hanno un gioco improntato sull’attacco».

L’importanza di avere un connazionale

«Heggem mi ha sempre aiutato da quando sono arrivato e sono avvantaggiato dal fatto che anche lui sia un difensore. Mi aiuta anche nelle posizioni in campo».

La sua condizione fisica

«Mi sento a mio agio e sono pronto per giocare».

Le prime parole di Simon Sohm

A seguire, quelle dell’ex Fiorentina: «Sono stato molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell’adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui».

Le richieste di Italiano

«Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso di avere le sue stesse idee e i suoi stessi obiettivi, possiamo uscire insieme da questo momento complicato».

Sull’ultima stagione con la Fiorentina

«A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l’esigenza di cambiare aria».

Sul ruolo nello scacchiere rossoblù

«Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L’anno scorso sono cresciuto giocando un po’ più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli».

A chi si ispira

«Il mio idolo è sempre stato Yaya Touré».

Sul connazionale Freuler

«Lo conoscevo già, mi sta aiutando nell’inserimento».

