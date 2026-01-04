Cagliari, agguato a Napoli ai Quartieri Spagnoli: ferito Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore rossoblù Fabio

Un agguato la scorsa notte ha scosso i Quartieri Spagnoli di Napoli e ha coinvolto Gianluca Pisacane, 27 anni, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. L’episodio si è verificato nelle prime ore di ieri, nei pressi di vico Tre Re a Toledo. Una delle strade più frequentate della zona.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato raggiunto da due colpi di pistola alle gambe mentre si trovava in compagnia del padre Andrea. I responsabili dell’aggressione sarebbero almeno tre, tutti a volto scoperto, che avrebbero aperto il fuoco per poi dileguarsi rapidamente tra i vicoli.

L’allarme alle forze dell’ordine è scattato intorno alle 4 del mattino di sabato. Dalla vicina questura sono giunti in pochi minuti diversi agenti, insieme a un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi sul posto. Gianluca Pisacane è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è rimasto ricoverato per tutta la notte. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione ed è fuori pericolo.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità degli aggressori. Al vaglio delle forze dell’ordine ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire i movimenti dei criminali prima e dopo l’agguato.

Le parole di Fabio Pisacane

Sull’episodio è intervenuto anche Fabio Pisacane con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’allenatore del Cagliari ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del fratello, spiegando che Gianluca stava rientrando a casa dopo aver chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli.

Ha confermato che le ferite sono limitate alle gambe e che non è in pericolo di vita, sottolineando però lo spavento vissuto dall’intera famiglia. Fabio ha inoltre precisato che il padre non è stato aggredito, ringraziando infine le tante persone che gli hanno manifestato affetto e solidarietà nelle ore successive all’accaduto.

