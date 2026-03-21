Caja post Fortitudo-Rimini (78-76): «Non ci siamo mai arresi»

Cuore oltre l’ostacolo e rimonta di nervi. Così la Fortitudo ribalta un primo tempo insufficiente e conquista due punti preziosi contro Rimini. Le parole di Coach Attilio Caja al termine della gara.

Il post-partita di Caja

«Complimenti ai ragazzi. Non si sono mai arresi in una giornata in cui l’attacco è stato deficitario. Il pubblico anche oggi ci ha dato una grande mano e noi ci abbiamo messo cuore e sacrificio oltre che grande energia e voglia specialmente in difesa dove non era per nulla facile. Oggi faccio una menzione ad Anumba, da ex era molto motivato e ci ha dato grande qualità, senza di lui avremmo avuto percentuali peggiori».

La vittoria della consapevolezza?

«Ogni successo dà fiducia ma poi ogni volta si azzera tutto. Per ora ci prendiamo la partita e il carattere che abbiamo sempre dimostrato pur con alcune lacune che rimangono».

Perkovic ha vinto definitivamente il ballottaggio con Moore?

«E’ stato brillante, complimenti anche a lui oggi ma non è stato l’unico».

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