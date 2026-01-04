Calciomercato Bologna – I rossoblù monitorano il serbo Bogdan Kostić

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Bologna starebbe monitorando l’esterno del Partizan Bogdan Kostić. Il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni in vista del possibile addio di Benjamin Dominguez. L’argentino infatti potrebbe decidere di lasciare il club al fine di giocare di più e il suo agente avrebbe già avuto contatti con il River Plate, Lione e Fiorentina.

In caso l’argentino volesse veramente lasciare le Due Torri, il club felsineo non lo farà partite prima di aver trovato un sostituto. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza felsinea è proprio il diciottenne serbo.

Calciomercato Bologna: il giovane Kostić nel mirino

Kostić, nato a Čačak in Serbia il 17 gennaio 2007, è considerato uno dei giovani calciatori più promettenti del paese. Del resto, Bogdan è figlio di Zoran Kostić, calciatore che ha militato in club in Serbia, Russia, Kazakistan e Ungheria e che ora è passato alla carriera di allenatore al Football Club FAP di Priboj. Bogdan è cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado con cui nel 2024 ha firmato un accordo triennale in scadenza nel 2027.

Le giovanili nel Partizan e poi il debutto in prima squadra

Kostić gioca sia come centrocampista offensivo, sia come esterno e ha fatto il suo debutto ufficiale in prima squadra il 10 luglio 2025, subentrando a Nemanja Trifunović nel secondo tempo nella sconfitta esterna per 1-0 contro l’AEK Larnaca nell’andata del primo turno preliminare di Europa League.

Il 24 luglio 2025, il classe 2007 ha segnato il primo gol con la maglia del Partizan nella vittoria in trasferta per 2-0 contro l’Oleksandriya nell’andata del secondo turno preliminare di Conference League. Dall’inzio della stagione, l’attaccante conta 4 gol e 1 assist in 17 presenze tra tutte le competizioni.

Nel maggio 2024, Kostić è stato selezionato per rappresentare la Serbia al Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2024 e ha aiutato la squadra a raggiungere le semifinali segnando un gol nella competizione.

