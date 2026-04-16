Bologna FCEuropa League
LIVE – Europa League, Aston Villa-Bologna: le formazioni ufficiali
Questa sera il Bologna di Vincenzo Italiano proverà a fare la storia dell’Europa League ribaltando il 3-1 casalingo incassato contro l’Aston Villa nel primo round dei Quarti di Finale. Al Villa Park di Birmingham i rossoblù daranno il tutto e per tutto per cercare di strappare il pass per una Semifinale europea che manca dal 1999.
La cronaca LIVE
Disponibile dalle 21:00.
Le formazioni e il tabellino di Aston Villa-Bologna
Marcatori:
ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Casale, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.
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