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LIVE – Europa League, Aston Villa-Bologna: le formazioni ufficiali

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8 secondi fa

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La formazione di partenza in Bologna-Aston Villa 1-3 (© Bologna FC 1909)
La formazione di partenza in Bologna-Aston Villa 1-3 (© Bologna FC 1909)

Questa sera il Bologna di Vincenzo Italiano proverà a fare la storia dell’Europa League ribaltando il 3-1 casalingo incassato contro l’Aston Villa nel primo round dei Quarti di Finale. Al Villa Park di Birmingham i rossoblù daranno il tutto e per tutto per cercare di strappare il pass per una Semifinale europea che manca dal 1999.

La cronaca LIVE

Disponibile dalle 21:00.

Le formazioni e il tabellino di Aston Villa-Bologna

Marcatori:

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Casale, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

 

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