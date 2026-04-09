Bologna FC
LIVE Bologna-Aston Villa 0-1: finisce il primo tempo
La cronaca live di Bologna-Aston Villa, quarti di finale d’andata di Europa League. Cornice da favola al Dall’Ara
Il Dall’Ara torna ad ospitare un quarto di finale Europeo dopo 27 anni e la cornice è quella delle grandi occasioni. Serve il miglior Bologna per tenere testa all’Aston Villa, candidata numero uno al successo finale.
Bologna-Aston Villa: primo tempo
47′ – Termina il primo tempo sullo 0-1. Un errore sul finale vanifica quanto di buono fatto dai rossoblù, vicinissimo al vantaggio. Ravaglia torna negli spogliatoi scuro in volto
45′ – Due minuti di recupero.
43′ – Gol dell’Aston Villa. Su calcio d’angolo uscita a vuoto di Ravaglia e colpo di testa vincente di Konsa, che batte in fisicità Lucumì.
38′ – McGinn sveglia i suoi, tiro potente da fuori, non centra i pali per poco.
30′ – Ammonito Rogers per simulazione.
29′ – Altra occasionissima per il Bologna! Traversa di Ferguson inseritosi in mezzo e servito al bacio da Rowe. Trema l’Aston Villa!
25′ – Rowe riceve sulla trequarti avanza palla al piede e serve in corsa Castro che va alla conclusione, tentativo di salvataggio oltre la linea, vantaggio rossoblù ma solo per qualche secondo, una posizione di fuorigioco millimetrico dello stesso Castro annulla tutto.
21′ – Occasione per il Bologna! Azione insistita in avanti, cross dalla destra sul quale arriva Miranda in sforbiciata da posizione ravvicinata, Martinez costretto alla deviazione.
17′ . Bernrdeschi ci prova a rientrare, palla alta.
15′ – Lucumì spinge Buendia, ammonito. Il giallo significa squalifica in vista della gara di ritorno.
11′ – “Dio perdona, Beppe no! Ciao Bomber” la curva ricorda Beppe Savoldi, scroscio di applausi mentre le due formazioni continuano a studiarsi.
6′ – Bologna propositivo con Rowe e ordinato nelle retrovie.
1′- Viene osservato un minuto di silenzio in memoria dell’indimenticabile Mircea Lucescu e poi si comincia.
Tabellino
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Miranda, Heggem, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Ferguson, Pobega; Rowe, Castro, Bernardeschi. All. Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery. A disp: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Garcia, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Reti: 43′ Konsa (A)
Ammoniti: Lucumì (B), Rogers (A)
Espulsi: –
Arbitro: Pinheiro
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