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LIVE Bologna-Aston Villa: le formazioni ufficiali

La cronaca live di Bologna-Aston Villa, quarti di finale d’andata di Europa League. Cornice da favola al Dall’Ara

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15 secondi fa

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Federico Bernardeschi esulta dopo il suo gol in Bologna-Salisburgo (4-1) (©Bologna FC 1909)
Federico Bernardeschi (©Bologna Fc)

Il Dall’Ara torna ad ospitare un quarto di finale Europeo dopo 27 anni e la cornice è quella delle grandi occasioni. Serve il miglior Bologna per tenere testa all’Aston Villa, candidata numero uno al successo finale.

Tabellino

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Miranda, Heggem, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Ferguson, Pobega; Rowe, Castro, Bernardeschi. All. Italiano.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery.

Reti: 

Ammoniti: 

Espulsi:

Arbitro: Pinheiro

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