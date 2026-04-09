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LIVE Bologna-Aston Villa: le formazioni ufficiali
La cronaca live di Bologna-Aston Villa, quarti di finale d’andata di Europa League. Cornice da favola al Dall’Ara
Il Dall’Ara torna ad ospitare un quarto di finale Europeo dopo 27 anni e la cornice è quella delle grandi occasioni. Serve il miglior Bologna per tenere testa all’Aston Villa, candidata numero uno al successo finale.
Tabellino
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Miranda, Heggem, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Ferguson, Pobega; Rowe, Castro, Bernardeschi. All. Italiano.
Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery.
Reti: –
Ammoniti:
Espulsi:
Arbitro: Pinheiro
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