LIVE Bologna-Atalanta: è iniziata al Dall’Ara. 0-0 al 10′

È tempo di Bologna-Atalanta, prima uscita casalinga del 2026 per la squadra di Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha cambiato molto rispetto alla sconfitta contro l’Inter. Zortea e Miranda hanno preso il posto di Holm e Lykogiannis, mentre Vitik rileva Lucumì.

A centrocampo rientra dal primo minuto Freuler: Davanti c’è Dallinga, dietro di lui spazio al confermato Cambiaghi insieme a Orsolini e Fabbian, al centro di voci di mercato. Per l’Atalanta di Raffaele Palladino c’è l’assenza di Gianluca Scamacca.

Cronaca

Primo tempo

17′ – OCCASIONE BOLOGNA! Cambiaghi dalla sinistra serve Dallinga che, in mezzo all’area, mette alto da pochi metri.

16′ – Il Bologna ha iniziato a farsi vedere nella metà campo ospite, senza riuscire a trovare il varco giusto. I ragazzi di Italiano sembra che stiano entrando nel match.

12′ – Il pubblico rumoreggia per una punizione concessa all’Atalanta. I bergamaschi non erano riusciti a concludere l’azione offensiva, ma Di Bello aveva applicato la regola del vantaggio, a suo avviso non concretizzato. Azione retrocessa quindi di 40 metri, ma i ragazzi di Palladino non hanno approfittato del nuovo possesso.

7′ – L’Atalanta ha cercato il varco con una bella azione per le vie centrali, senza arrivare alla conclusione.

4′ – Ederson, servito da Zalewski, calcia senza trovare la porta.

3′ – La partita è iniziata con alcune fiammate, prima di un momento di stasi. Il freddo non aiuta i giocatori.

1′ – È iniziata la partita. La Curva Andrea Costa ha esposto uno striscione in memoria delle vittime di Crans-Montana

Bologna-Atalanta, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Lykogiannis, De Silvestri, Lucumì, Holm, Casale, Sulemana, Moro, Pobega, Odgaard, Castro, Immobile, Dominguez, Rowe.

Atalanta (3-4-21): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta; De Roon, Ederson, Zalewski, Bernasconi, De Ketelaere, Krstovic. All.: Palladino. A disp: Sportiello, Rossi, Hien, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Sulemana, Maldini.

Reti:

Ammoniti: –

Espulsi: –

Arbitro: Di Bello di Brindisi

