Bologna FC
LIVE Bologna – Cremonese – La cronaca del posticipo della 13esima giornata
Il Bologna affronta la Cremonese nella 13esima giornata di serie A: ecco le formazioni ufficiali del match al Dall’Ara
Il Bologna scende in capo per il posticipo della 13esima giornata di serie A: in terra emiliana arriva la Cremonese, alla ricerca di punti importanti. La squadra di Vincenzo Italiano viene dalla splendida vittoria contro il Salisburgo in Europa League, reduce dalla sconfitta, nella giornata precedente, contro la Roma. Prima della partita è stato srotolato uno striscione di 70 metri sotto alla Torre di Maratona con i nomi di donne vittime di violenza di genere nel 2025, sostenuto dalla Bulgarelli con lo striscione “Non una di meno“, ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli. Ecco le formazioni ufficiali.
Il tabellino e le formazioni ufficiali di Bologna-Cremonese
24′ – Altra occasione per Vardy: para Ravaglia, poi Lucumi spazza via. Altro brivido che viene però spazzato via dal fuorigioco ospite.
21′ – Angolo del Bologna, ma l’incornata di Castro è salvata da Pezzella sulla linea.
18′ – Buona iniziativa del Bologna: tacco di Odgaard, la palla finisce tra i piedi di Orsolini che calcia fuori.
17′ – Corner per la Cremonese. Sul rimpallo blocca Ravaglia.
15′ – Meno preciso rispetto all’avvio il Bologna, che subisce la Cremonese in ripartenza. Nervoso Italiano.
13′ – CHE RISCHIO, BOLOGNA! Lancio di Barbieri oer Vrdy in profondità, Casale sbaglia i tempi d’intervento e Ravaglia esce male, si salva il Bologna in extremis con l’intervento di Zortea, che allontana in angolo.
11′ – Altro brivido del Bfc, con Castro che non arriva sulla sfera per un soffio.
9′ – Provaci ancora Benja! Sibila il pallone scagliato dall’argentino, Audero si supera con una bella parata.
3′ – Parte subito forte il Bologna! Cross di Dominguez, la palla di Orso si stampa sul palo, il rimpallo di Dominguez va sull’esterno della rete
0′ – Si comincia!
Marcatori: -.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Casale, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano. A disp: PessinaFranceschelli, Holm, De Silvestri, Heggem, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Cambiaghi, Dallinga, Rowe, Bernardeschi.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terraciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Pajero; Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. A disp: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Lordkipanidze, Valoti, Floriani Mussolini, Zerbin, Sarmiento, Vazquez, Sanabria, Johnsen, Moumbagna.
Ammoniti: -.
Espulsi: -.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook