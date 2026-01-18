Bologna FC
LIVE – Bologna-Fiorentina: comincia la gara
La cronaca live di Bologna-Fiorentina, 21° giornata di Serie A e Derby dell’Appenino, nel ricordo di Rocco Commisso
Il Derby dell’Appennino si gioca nel ricordo di Rocco Commisso, il Bologna cerca continuità dopo il ritorno al successo giovedì a Verona e tallonare le posizioni europee, la Fiorentina vuole affrancarsi dalla lotta retrocessione.
Primo tempo
7′ – Spinge in avanti la Fiorentina, Bologna contratto e costretto ad agire in ripartenza.
4′ – Cross di Fagioli in area troppo lungo, pallone sul fondo.
1′ – Fischio d’inizio! Comincia il Derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina.
Prima di cominciare la gara viene osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del presidente viola Rocco Commisso.
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. All.Italiano. A disp: Skorupski, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Zortea, Vitik, Sulemana, Moro, Ferguson, Fabbian, Dominguez, Rowe, Immobile, Dallinga.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Nodur, Gudmundsson; Piccoli. All. Cavalletto (Vanoli squalificato). A disp: Christensen, Lezzerini, Kospo, Ranieri, Kouadio, Fortini, Brescianini, Sohm, Nicolussi-Caviglia, Fazzini, Solomon, Balbo, Braschi.
Reti:
Ammoniti:
Espulsi: –
Arbitro: Doveri di Roma
