Bologna FC
LIVE – Bologna-Inter: le formazioni ufficiali
La cronaca live di Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Rossoblù già certi dell’ottavo posto
Con oltre 30 mila spettatori sugli spalti, al Dall’Ara, scorrono i titoli di cosa sulla stagione del Bologna che chiude, già certa dell’ottavo posto, contro l’Inter scudettata. Last dance per diversi giocatori e anche per l’allenatore?
La cronaca di Bologna-Inter: primo tempo
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri; Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.Italiano.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.Chivu
Marcatori: –
Ammoniti: –
Espulsi: –
Arbitro: Bonacina di Bergamo.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook