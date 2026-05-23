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LIVE – Bologna-Inter: le formazioni ufficiali

La cronaca live di Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Rossoblù già certi dell’ottavo posto

Pubblicato

14 secondi fa

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Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)
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Con oltre 30 mila spettatori sugli spalti, al Dall’Ara, scorrono i titoli di cosa sulla stagione del Bologna che chiude, già certa dell’ottavo posto, contro l’Inter scudettata. Last dance per diversi giocatori e anche per l’allenatore?

La cronaca di Bologna-Inter: primo tempo

Le formazioni ufficiali e il tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri; Helland, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.Italiano.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Lautaro. All.Chivu

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi:

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

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