LIVE – Bologna-Lazio, quarti di Coppa Italia: si comincia!

Il Bologna torna in campo al Dall’Ara, questa volta per difendere il titolo conquistato in quel magico 14 maggio scorso: la Coppa Italia. Chi cercherà di frapporsi tra i rossoblù e l’Atalanta sarà la Lazio, che come i rossoblù sta affrontando un campionato complicato sotto tanti punti di vista. Alle ore 21 le squadre scenderanno in campo nel match che deciderà chi si meriterà un posto in semifinale. Il Bologna, dal canto suo, vuole rivivere le magiche emozioni del 5-0 che inferse ai laziali al Dall’Ara circa un anno fa e la sera dei miracoli di Roma, dove sollevò la Coppa al cielo davanti a 30mila bolognesi.

La cronaca: primo tempo

29′ – Angolo Bologna dopo una furbata di Castro!

27′ – Rilancio lungo della Lazio, Dele Bashiru viene fermato in tempo da Ferguson al limite dell’area.

25′ – Altra occasione del Bologna! Cambiaghi tiene vivo un pallone sulla linea, Orso carica ma viene murato.

22′ – I rossoblù fraseggiano, ma il guizzo non arriva. La Lazio intanto fatica , chiamata a difendersi nelle retrovie.

16′ – Fase di arrembaggio del Bologna, propositiva nella metà campo laziale. Doppia occasione per Cambiaghi: prima Provedel gli dice di no su un pallone servito perfettamente da Castro, poi sulla ribattuta il pallone prende in pieno la traversa.

10′ – Primo tiro del Bologna nello specchio: Castro si districa da fuori area, ma ne esce un tiro debole che Provedel blocca senza problemi.

9′ – Gila abbatte Ferguson in fase di recupero della sfera: giallo per il Numero 34.

6′ – Ci prova ancora Castro di testa, la palla fischia fuori non di tantissimo. Bene rossoblù!

4′ – Parte bene il Bfc, aggressivo rapido in fase di manovra. Orso crossa in area, la Lazio si frappone tra la palla e la testa di Castro.

1′ – Pronti, via! Il Bologna attacca sotto alla Bulgarelli.

Tutto pronto! Le squadre entrano in campo al Dall’Ara!

Bologna-Lazio: le formazioni e il tabellino

Bologna Fc 1909 (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Mario, Casale, Helland, Pobega, Freuler, Sohm, Rowe, Dominguez, Bernardeschi, Dallinga.

SS Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini, Dele Bashiru, Rovella, Taylor, Isaksen, Pedro, Maldini. All. Sarri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, tavares, Cataldi, Be2lahyane, Basic, Noslin, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Dia.

Reti: -.

Ammoniti: Gila (LA)

Espulsi: -.

Arbitro: Chiffi di Pistoia

