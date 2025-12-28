LIVE Bologna-Sassuolo: fino primo tempo sullo 0-0

Il Bologna cerca la vittoria casalinga nell’ultima gara dell’anno dopo il bis di sconfitte contro Cremonese e Juventus. Questo pomeriggio alle ore 18:00 arriva al Dall’Ara il Sassuolo di Fabio Grosso, in quella che sarà la sfida conclusiva dell’anno 2025. In uno stadio gremito (oltre 28mila biglietti staccati nel match odierno) i rossoblù cercheranno di riscattare anche la sconfitta di Supercoppa italiana in finale col Napoli. Italiano ha avvertito i suoi: sottovalutare i “cugini” del derby emiliano sarebbe stupido, e molto pericoloso.

La cronaca di Bologna-Sassuolo: primo tempo

Fine primo tempo! Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

45′ – Erroraccio di Ravaglia in uscita molto lontano dalla porta, giallo per il portiere rossoblù. 2 minuti di recupero.

44′ – Erroracci del Bologna in fase di costruzione, tante palle perse banali.

39′ – Volpato prova da fuori, la sfera esce di poco scheggiando il palo. Altro brivido Bologna.

36′ – Palla lunga per Laurientè, Ravaglia esce bene e il possesso torna ai rossoblù.

35′ – Altra palla buona del Bologna, ma Dallinga spara alto.

34′ – Ancora Johnny Rowe! Bella rubata dell’inglese, ma il passaggio per Orso finisce fuori.

32′ – Corsa forsennata di Rowe, ma la palla viene salvata dal Sassuolo sulla linea!

30′ – Lucumi si perde Pinamonti, buona respinta di Ravaglia. Laurientè cerca il campanile, ma la palla finisce fuori. Subito dopo altra chiusura del portiere del Bfc.

29′ – Ancora Zortea! Bella sgaloppata del difensore, che non centra la porta dall’angolo di destra. Buona prestazione, per ora, di Nadir.

27′ – Incursione di Rowe in area, che finisce a terra. Non è fallo: si riparte dalla rimessa di Muric.

23′ – Ancora il Sassuolo davanti, il Bologna chiude dietro senza grandi problemi.

22′ – Ancora un tiro di Orso! Bella manovra del Bologna, il pallone dell’ascolano esce alto.

21′ – Ammonito Candè, fallo su Orsolini per evitare un potenziale contropiede del numero 7.

20′ – Brivido Bologna! Pallone perfetto per Pinamonti, che colpisce male il pallone servito da Volpato. Devia Ravaglia.

19′ – Bravo Vitik! Rubata al limite dell’area, ma Orso non controlla.

17′ – Orsolini prova a buttare il pallone in mezzo all’area sassolese, Muric blocca ancora. Il Bologna dà segnali di risveglio!

14′ – Poche emozioni nel primo quarto d’ora. Bologna bravo nel chiudere dietro, ma ancora in fase di studio davanti.

11′ – Botta da fuori di Rowe, controlla Muric.

10′ – Bene il Bologna sulla corsia di destra, propositivo Zortea!

7′ – Chiusura perfetta di Pobega su Thorstvedt vicino alla porta.

3′ – Pinamonti manca l’aggancio su un pallone lungo, pericolo scampato per il Bologna.

1′ – Si comincia!

Lettura delle formazioni e ultimi palleggi tra giocatori nel riscaldamento: tutto pronto per Bologna-Sassuolo!

Il tabellino

Bologna Fc 1909: Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe, Dallinga. All. Italiano. A disp.: Pessina, Franceschelli, Holm, De Silvestri, Lykogiannis, Tomasevic, Casale, Sulemana, Freuler, Ferguson, Odgaard, Castro, Immobile, Dominguez.

US Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candè, Thorstvedt, Matic, Konè, Volpato, Pinamonti, Laurentè. All. Grosso. Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Odenthal, Iannoni, Lipani, Vranckx, Moro, Pierini, Cheddira, Fadena, Skjellerup.

Reti: -.

Ammoniti: Candè (SA), Ravaglia (BO)

Espulsi: -.

Arbitro: Sacchi (Macerata)

