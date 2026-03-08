Bologna FC
LIVE – Bologna-Verona: blackout rossoblù, Bowie firma l’1-2
La cronaca live di Bologna-Hellas Verona, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A
Prima di concentrarsi sull’Europa League, centrare il sesto successo di fila è l’obiettivo domenicale del Bologna che dopo i tre punti riportati a casa da Pisa, non può permettersi di fallire al Dall’Ara contro l’Hellas Verona, altro fanalino di coda del campionato.
Secondo tempo
74′ – Primo cambio per il Verona: Suslov per Harroui.
65′ – Doppio cambio nel Bologna: Bernardeschi e Sohm per Orsolini e Ferguson che cede la fascia da capitano a Moro.
57′ – Blackout Bologna, gli ospiti raddoppiano. Azione velocissima di Harroui che va via sulla sinitra serve Orban che a sua volta pesca l’inserimento di area Bowie, è 1-2.
53′ – Reazione Hellas Verona, colpo da biliardo di Frese che dal limite infila con un rasoterra. 1-1 al Dall’Ara.
49′ GOL DEL BOLOGNA!!! Rowe sulla trequarti resiste agli attacchi avversari, serve Ordgaard da questi a Zortea che rimette al ventro per lo stesso Rowe che di prima infila Montipò e fissa l’1-0.
47′ – Occasionissima Bologna: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Orsolini riceve dal limite e val al tiro al volo. Palo esterno!
46′ – Si riparte dagli stessi ventidue.
Primo tempo
47′ – Duplice fischio, si torna negli spogliatoio sullo 0-0.
45′ – Due minuti di recupero.
44′ – Colpo di testa di Bowie, appena alto.
41′ – Fallaccio di Harroui che stende Rowe in corsa, ammonizione inevitabile.
40′ – Giallo a Ferguson, interviene in scivolata scomposto su Bradaric.
37′ – Rossoblù nuovamente offensivi: apertura di Moro per Orsolini che punta l’uomo al limite poi scarica a Zortea che tenta la rasoiata a fil di palo
30′ – Hellas ancora pericoloso: traversone basso dalla destra di Orban per Bowie che, però, svirgola all’impatto.
25′ – Brivido per il Bologna. Lancio in profondità sui piedi di Orban che entra in area di rigore e va alla conclusione, Skorupski si distende e devia in angolo
16′ – Ammonito Bowie per condotta fallosa.
14′ – Altra rete sfiorata, ancora da Castro questa volta servito da Rowe in area ma scivola sul pallone.
11′ – Occasione Bologna! Castro dal limite prova la magia a giro, pallone a sfiorare l’incrocio.
9′ – Risponde il Bologna: traversone di Rowe dalla sinistra, Castro manca l’aggancio a pochi metri dalla porta.
8′ – Tentativo da fuori area di Orban, alta sopra la traversa.
5′ – Partita fallosa. Gomitata a Lucumì, costretto ad uscire dal campo per qualche istante.
1′ – Tasto play: comincia Bologna-Hellas Verona.
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson (dal 65′ Sohm), Moro; Orsolini (dal 65′ Bernardeschi), Odgaard, Rowe; Castro. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri; Lykogiannis, Pobega, Dominguez, Dallinga, Cambiaghi.
Verona (3-5-2-): Montipò; Edmundsson, Oyekoge, Nelsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (dal 74′ Suslov), Frese; Bowie, Orban. All.Sammarco. A disp: Perilli, Toniolo, Valentini, Niasse, Cham, Al Mustrati, Belghali, Isaac, Sarr, Mosquera.
Arbitro: Mucera (di Palermo)
Reti: 49′ Rowe (B), 55′ Frese (V), 57′ Bowie (V)
Ammoniti: Bowie (V), Ferguson (B), Harroui (V)
Espulsi: –
