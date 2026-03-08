Bologna FC
LIVE – Bologna-Verona: si comincia al Dall’Ara
La cronaca live di Bologna-Hellas Verona, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A
Prima di concentrarsi sull’Europa League, centrare il sesto successo di fila è l’obiettivo domenicale del Bologna che dopo i tre punti riportati a casa da Pisa, non può permettersi di fallire al Dall’Ara contro l’Hellas Verona, altro fanalino di coda del campionato.
Primo tempo
1′ – Tasto play: comincia Bologna-Hellas Verona
Tabellino
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.Italiano. A disp: Ravagia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri; Lykogiannis, Pobega, Dominguez, Sohm, Bernardeschi, Dallinga, Cambiaghi.
Verona (3-5-2-): Montipò; Edmundsson, Oyekoge, Nelsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All.Sammarco. A disp: Perilli, Toniolo, Valentini, Niasse, Cham, Al Mustrati, Suslov, Belghali, Isaac, Sarr, Mosquera.
Arbitro: Mucera (di Palermo)
Reti:
Ammoniti:
Espulsi: –
