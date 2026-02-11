LIVE – Bologna-Lazio 1-1, si va ai rigori!

Il Bologna torna in campo al Dall’Ara, questa volta per difendere il titolo conquistato in quel magico 14 maggio scorso: la Coppa Italia. Dopo aver battuto agli ottavi il Parma l’avversaria questa volta è la Lazio. Il Bfc sta giocando una partita generosa, riuscendo a chiudere il primo tempo di gioco in vantaggio 1-0 grazie alla splendida rete di Santiago Castro, che ha incornato alla perfezione una palla dal calcio d’angolo. Nella ripresa, però, la Lazio riacchiappa la partita con la rete di Tijani Noslin.

Rigori

Dallinga sul dischetto.

Lazio con Dia. Skorupski indovina ma non blocca. 2-0

Ferguson per il Bologna. Parata di Provedel. 1-0

Inizia a battere la Lazio con Tavares. 1-0

Secondo tempo

SI VA AI RIGORI!

90+1′ – Ammonizione per Vitik, che ferma Tavares lanciato verso la porta.

90′ – Che occasione sprecata per il Bologna! Castro trova Dallinga, che però scivola praticamente solo davanti alla porta. 4′ di recupero.

88′ – Ultimi minuti concitati. Il Bologna cerca di infilarsi nella difesa della Lazio, ma commette troppi errori.

86′ – Giallo per Tavares, durissimo su Orsolini.

80′ – Per il Bologna esce Lucumi, dentro Helland, e Castro fuori per Dallinga. La Lazio cambia Isaksen con Cancellieri e Pellegrini con Tavares.

79′ – Lucumi a terra con crampi. Trema il Dall’Ara all’idea di veder uscire il difensore, autore di una grande prestazione.

78′ – Botta di Taylor da fuori, la palla sibila vicina al palo protetto da Skorupski.

75′ – Il Dall’Ara cerca di caricare i suoi. Ancora 15′ di gioco.

70′ – Altri cambi in casa Bologna. Dentro Sohm e Bernardeschi, escono Cambiaghi e Odgaard.

67′ – Dai Bologna! Bella azione in dribbling di Zortea, rossoblù propositivi in area.

63′ – Scivolata provvidenziale di Lucumi sulla palla diretta al cuore dell’area di Pellegrini. Angolo per la Lazio.

60′ – Moro a terra, cambio per lui: entra Freuler. Per la Lazio dentro Cataldi, esce Rovella.

59′ – Tiro improvviso di Moro dalla distanza, la palla sibila vicino al palo.

58′ – Iniziativa di Cambiaghi che cerca Castro: palla respinta dalla difesa, ma primo segnale di ripresa del Bfc.

54′ – Ora è la Lazio rivitalizzata dal gol, il Bologna perde lucidità.

49′ – La Lazio si riprende subito. Lucumi e Zortea in ritardo su Noslin che deve solo appoggiare in rete. 1-1.

46′ – Si ricomincia!

La cronaca: primo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL DALL’ARA. Bologna avanti 1-0 grazie alla rete di Castro!

45′ – 4′ di recupero.

43′ – Pedro è portato fuori a braccia, zoppicante. Per lui dentro Noslin.

40′ – Ultimi 5′ del primo tempo. Il Bologna difende bene, ma commette qualche ingenuità di troppo. Pedro a terra per un colpo, arrivano i medici sul campo.

35′ – Punizione per la Lazio dal distanza interessante. Pallone per Maldini, devia Skorupski.

33′ – I rossoblù sono rivitalizzati dalla rete del numero 9. Altro pallone nel mucchio, Odgaard colpisce di testa, ma la sfera sale alta sopra la traversa.

30′ – GOL DEL BOLOGNA! CASTRO INCORNA E SPEDISCE IN RETE!

29′ – Angolo Bologna dopo una furbata di Castro!

27′ – Rilancio lungo della Lazio, Dele Bashiru viene fermato in tempo da Ferguson al limite dell’area.

25′ – Altra occasione del Bologna! Cambiaghi tiene vivo un pallone sulla linea, Orso carica ma viene murato.

22′ – I rossoblù fraseggiano, ma il guizzo non arriva. La Lazio intanto fatica , chiamata a difendersi nelle retrovie.

16′ – Fase di arrembaggio del Bologna, propositiva nella metà campo laziale. Doppia occasione per Cambiaghi: prima Provedel gli dice di no su un pallone servito perfettamente da Castro, poi sulla ribattuta il pallone prende in pieno la traversa.

10′ – Primo tiro del Bologna nello specchio: Castro si districa da fuori area, ma ne esce un tiro debole che Provedel blocca senza problemi.

9′ – Gila abbatte Ferguson in fase di recupero della sfera: giallo per il Numero 34.

6′ – Ci prova ancora Castro di testa, la palla fischia fuori non di tantissimo. Bene rossoblù!

4′ – Parte bene il Bfc, aggressivo rapido in fase di manovra. Orso crossa in area, la Lazio si frappone tra la palla e la testa di Castro.

1′ – Pronti, via! Il Bologna attacca sotto alla Bulgarelli.

Tutto pronto! Le squadre entrano in campo al Dall’Ara!

Bologna-Lazio: le formazioni e il tabellino

Bologna Fc 1909 (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi (dall’80’ Helland), Miranda; Moro (dal 60′ Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (dal 70′ Sohm), Cambiaghi (dal 70′ Bernardeschi); Castro (dall’80’ Dallinga). All. Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Mario, Casale, Pobega, Rowe, Dominguez, Bernardeschi.

SS Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini (dall’80’ Tavares), Dele Bashiru, Rovella (dal 60′ Cataldi), Taylor, Isaksen (dall’80’ Cancellieri), Pedro (dal 43′ Noslin), Maldini. All. Sarri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, Belahyane, Basic, Przyborek, Ratkov, Dia.

Reti: Castro (30′), Noslin (49′)

Ammoniti: Gila (LA), Tavares (LA), Vitik (BO)

Espulsi: -.

Arbitro: Chiffi di Pistoia

