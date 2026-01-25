LIVE – Genoa-Bologna: Ekuban pareggia al 78′

Marassi non è mai terreno di facile conquista. Lo sa bene il Bologna che non torna a casa da Genova (lato Grifone) con la pancia piena dal maggio 2022, gara, quella, ormai balneare. Al contrario oggi, a ridosso dei giorni della merla, in palio per i rossoblù c’è il riscatto post Fiorentina mentre i padroni di casa cercano importanti conferme salvezza.

Secondo tempo

90′ – Sei minuti addizionali.

85′ – I padroni di casa vogliono chiudere la pratica ma il Bologna non rinuncia a giocare.

78′ – Gol del Genoa. Girata vincente in area di Ekuban. Gara sul 2-2.

75′ – Ammonito Ravaglia per perdita di tempo.

72′ – Fuori Immobile, Odgaard e Rowe per Sohm (all’esordio), Dallinga e Vitik. Per i padroni di casa dentro Cornet e Ekuban per Vasquez e Vitinha.

69′ – Ammonito Malinovskyi, irregolare su Ferguson.

68′ – Ammonito Immobile, falloso su Messias.

67′ – Vitinha sfiora il pareggio, in area anticipa la difesa e conclude a fil di palo.

61′ – Gol del Genoa. Sulla punizione seguente Malinovskyi calcia direttamente in porta e accorcia le distanze. E’ 1-2 al 61′.

60′ – Arbitro richiamato al Var ma la decisione è confermata, Skorupski è ultimo uomo. Bologna in dieci, Ravaglia prende il posto di Dominguez.

56′ – Espulsione di Skorupski! Il portiere rossoblù cerca di rimediare ad un disimpegno sbagliato ma è falloso in scivolata su Vitinha, per Maresca vale il cartellino rosso.

54′ – Primi cambi per il Grifone: Messias e Malinovskyi rilevano Martin ed Ekhator.

52′ – Grande parata di Skorupski che toglie dal sette il colpo di testa di Otoa!

47′ RADDOPPIO DEL BOLOGNA! Discesa sulla destra di Zortea che tenta il tiro cross basso in mezzo ed infila (con un tocco complice di Otoa) Bijlow!

46′ – Si riparte! Stessi ventidue del primo tempo.

Primo tempo

46′ – Termina la prima frazione di gioco. Bologna avanti grazie al gol di Ferguson al 35′.

45′ – Un minuto di recupero.

41′ – Continua il pressing offensivo del Bologna, il Genoa non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

35′ GOL DEL BOLOGNA! Dominguez vede Ferguson dal limite che di prima con precisione fa palo gol e sblocca la sfida!

34′ – Occasione per Rowe. Discesa in area del numero 11, si crea lo spazio per il tiro ma la conclusione finisce centrale tra le braccia di Bijlow.

28′ – Pallone alto insidioso nell’area dei rossoblù ospiti. Skorupski allontana di pugno. Ora è il Genoa a guadagnare campo.

23′ – Ancora un cross pericoloso del Bologna, questa volta dai piedi di Rowe: non ci arrivano né Ferguson né Immobile.

22′ – Brivido rossoblù! Traversone a mezza altezza di Lykogiannis che vede l’inserimento di Ferguson. Lo scozzese incorna ma non inquadra lo specchio.

16′ – Si fa pericoloso il Genoa. Norton-Cuffy ruba palla vicino alla bandierina e la mette in mezzo, Ekhator e ben tenuto a bada da Heggem.

3′ – Primo intervento di Bijlow! Pallone che rimane al limite sul calcio piazzato rossoblù, Lykogiannis ci prova a botta sicura e chiama il portiere avversario alla respinta, sulla quale non arriva per un pelo Odgaard.

2′ – Numero di Rowe che si infila tra due avversari e guadagna un punizione interessante sulla trequarti a destra della porta dei padroni di casa.

1′ – Comincia Genoa-Bologna, gara valida per la 22° giornata di campionato.

Tabellino

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Vasquez (dal 72′ Cornet), Otoa; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin (dal 54′ Martin); Vitinha (dal 72′ Ekuban); Ekhator (dal 54′ Malinovskyi), Colombo. All.De Rossi. A disp: Leali, Sommriva, Thorsby, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Cuenca, Celik, Masini, Nuredini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe (dal 72′ Vitik), Odgaard (dal 72′ Dallinga), Dominguez (dal 60′ Ravaglia); Immobile (dal 72′ Sohm). All.Italiano. A disp: Pessina, Holm, Pobega, Helland, Moro, Orsolini, Castro, Bernardeschi, Cambiaghi, De Silvestri.

Reti: 35′ Ferguson (B), 47′ Zortea (B), 61′ Malinovskyi (G), 78′ Ekuban (G)

Ammoniti: Immobile (B), Malinovskyi (G), Ravaglia (B)

Espulsi: 60′ Skorupski (B)

Arbitro: Maresca di Napoli

