Bologna FC
LIVE – Genoa-Bologna: Lykogiannis pericoloso dal limite
La cronaca live di Genoa-Bologna, 22° giornata di Serie A, i rossoblù devono riscattare il tonfo casalingo contro la Fiorentina
Marassi non è mai terreno di facile conquista. Lo sa bene il Bologna che non torna a casa da Genova (lato Grifone) con la pancia piena dal maggio 2022, gara, quella, ormai balneare. Al contrario oggi, a ridosso dei giorni della merla, in palio per i rossoblù c’è il riscatto post Fiorentina mentre i padroni di casa cercano importanti conferme salvezza.
Primo tempo
16′ – Si fa pericoloso il Genoa. Norton-Cuffy ruba palla vicino alla bandierina e la mette in mezzo, Ekhator e ben tenuto a bada da Heggem.
3′ – Primo intervento di Bijlow! Pallone che rimane al limite sul calcio piazzato rossoblù, Lykogiannis ci prova a botta sicura e chiama il portiere avversario alla respinta, sulla quale non arriva per un pelo Odgaard.
2′ – Numero di Rowe che si infila tra due avversari e guadagna un punizione interessante sulla trequarti a destra della porta dei padroni di casa.
1′ – Comincia Genoa-Bologna, gara valida per la 22° giornata di campionato.
Tabellino
Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Vasquez, Otoa; Norton-Cuffy, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha; Ekhator, Colombo. All.De Rossi. A disp: Leali, Sommriva, Thorsby, Messias, Zatterstrom, Onana, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Cuenca, Celik, Cornet, Masini, Nuredini.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe, Odgaard, Dominguez; Immobile. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Helland, Moro, Orsolini, Castro, Bernardeschi, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Vitik.
Reti:
Ammoniti:
Espulsi: –
Arbitro: Maresca di Napoli
