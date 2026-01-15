LIVE Hellas Verona – Bologna: golazo di Castro, terza rete rossoblù!

Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è tempo di Hellas Verona – Bologna, recupero della 16ª giornata di Serie A, rinviata a causa della Supercoppa Italiana.

Se Paolo Zanetti ha scelto di rinunciare dal primo minuto a Giovane, Vincenzo Italiano ha deciso di dare spazio a Benja Dominguez. Davanti a Ravaglia ci sono Holm, Heggem, Vitik e Miranda. A centrocampo ci sono Freuler e Pobega dietro a Orsolini, Odgaard e appunto l’argentino. Davanti c’è Santiago Castro.

La cronaca

Primo Tempo

43′ – CASTROOOOO! Terza rete del Bologna con un golazo dell’argentino, che scarica un potentissimo destro sulla traversa interna, prima di finire in rete.

40′ – Orsolini è scatenato! Grande azione dalla destra, imbeccato da un ottimo Dominguez, poi il marchigiano si accentra e calcia alto.

39′ – Il Bologna ha ripreso il comando delle operazioni: grande traversata di Odgaard che serve Dominguez, poi la palla con diversi passaggi finisce verso Pobega, ma Nelson si rifugia in angolo. Il corner di Orsolini attraversa tutta la porta, Pobega manca per poco l’appuntamento con il goal.

34′ – Ci prova Sarr con una soluzione personale: conclusione ribattuta in angolo. Sugli sviluppi del corner Bradaric serve Serdar che non arriva sul pallone, disturbato dalla difesa del Bologna.

33′ – L’Hellas non si da per vinto e ha provato subito a reagire: la retroguardia rossoblù rintuzza l’offensiva scaligera.

29′ – ODGAAARD!!!! L’ha ribaltata il Bologna in otto minuti: bravo Dominguez in percussione dalla sinistra, il danese arriva da dietro e di interno sinistro la piazza alla destra di Montipò. 1-2 Bologna!

25′ – L’Hellas reagisce con un’incornata di Orban, palla alta.

24′ – Il Bologna continua a premere, ci prova Castro: poco a lato.

21′ – PAREGGIO BOLOGNA! La bussata di Orsonaldo! Punizione dalla destra per il Bologna, c’è lo schema per Orsolini che si accentra e di sinistro è implacabile per Montipò. 1-1 al Bentegodi.

18′ – Il Bologna cerca la reazione. Freuler per Pobega che serve Castro, l’Hellas si rifugia in angolo

13′ – GOAL VERONA. Fallo di Nunez su Dominguez. Giallo per il giocatore di casa. Sul calcio da fermo lo schema con Odgaard non riesce: il Verona parte in contropiede con Bernede che forza il blocco, Mariani concede il vantaggio. Bernede si invola in 2 vs 1 e serve Orban, abile a insaccare alla sinistra di Ravaglia. 1-0 Hellas Verona. È il primo goal del Verona segnato nel primo quarto d’ora di partita.

10′ – BRIVIDO VERONA! Dominguez prova la percussione da sinistra, la palla finisce a Orsolini che scivola e perde palla. C’è subito il rilancio di Montipò sul quale Vitik e Ravaglia non si intendono, arriva Bernede che tenta la conclusione da lontano, la palla finisce fuori.

5′ – Orban ruba il pallone a Freuler e cerca il tiro, murato. Ci riprova subito l’Hellas con Bradaric ce cerca Sarr, che non ci arriva per un nulla.

1′ – È iniziata a Verona.

Hellas Verona – Bologna, il tabellino

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nellson, Valentini, Nunez; Bradaric, Niasse, Bernede, Al Musrati, Serdar; Orban, Sarr. All.: Zanetti. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harraoui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano. A disp.: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga De Silvestri, Sulemana, Fabbian.

Reti: 13′ Orban (V), 21′ Orsolini (B), 28′ Odgaard (B).

Ammoniti: Nunez (V), Vitik (B).

Espulsi: –

Arbitro: Mariani di Aprilia

