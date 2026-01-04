Bologna FC
LIVE – Inter-Bologna: le formazioni ufficiali
La cronaca live di Inter-Bologna, posticipo della 18° giornata di Serie A, va in scena la rivincita della Supercoppa
Primo impegno del 2026 per il Bologna che al “Meazza” sfida un Inter determinata a riscattare lo sgambetto subito in Supercoppa italiana meno di due settimane fa e non solo. Italiano rilancia capitan Ferguson dal primo minuto e sceglie Rowe al posto di Orsolini. Qualche cambio anche tra i nerazzurri, coppia d’attacco Thuram-Lautaro confermatissima.
Tabellino
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco; Lautaro Martinez, Thuram. All.Chivu. A disp: Joseph Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Acerbi, Frattesi, Mkhitayan, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Lavelli, Esposito.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Pobega, Orsolini, Freuler, Casale, Immobile, Zortea, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian.
Reti:
Ammoniti:
Espulsi:
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook