LIVE: Lazio-Bologna: padroni di casa vicini al vantaggio a più riprese
La cronaca live di Lazio-Bologna, posticipo della 14° giornata di Serie A, Immobile torna all’Olimpico per la prima volta da ex
Riscatto in campionato e continuità dopo le fatiche di Coppa. Questa la missione del Bologna senza tifo al seguito, in quel di Roma per sfidare una Lazio anch’essa reduce dall’impegno infrasettimanale ed obbligata a non sbagliare tra le mura amiche.
Primo tempo
25′ – Biancocelesti ancora padroni del campo, il Bologna si difende come può ma soffre nella propria metà campo.
21′ – Calcio d’angolo per i rossoblù. Castro svetta di testa ma spara alto.
19′ – Ammonito Tavares, irregolare su Orsolini.
16′ – Erroraccio di Casale, Castellanos recupera e serve Isaksen. Lo svedese va al tiro, Ravaglia ci mette il piede, poi è costretto a distendersi sul traversone successivo.
14′ – Reazione del Bologna. Odgaard ci prova da appena dentro l’area, di mancino non inquadra lo specchio.
13′ – Ancora Ravaglia protagonista! Palla persa da Orsolini e recuperata da Castellanos che va alla conclusione centrale. l’estremo difensore rossoblù para in sicurezza.
11′ – Lazio nuovamente pericolosa, Tavares scende al limite, trova lo spazio per il tiro sporcato dalla difesa rossoblù e bloccato da Ravaglia.
4′ – Punizione insidiosa di Cataldi centrale ma lontana. Pallone alto di poco sopra la traversa.
2′ – Risposta immediata dei padroni di casa: Isaksen va sul fondo a crossare, deviazione in scivolata di Miranda provvidenziale a mettere in angolo.
1′ – Subito numero di Orsolini che con un gioco di gambe supera Tavares sulla trequarti, può accentrarsi per tirare ma conclude sull’esterno della rete.
Si comincia! omaggio del tifo biancoceleste a Ciro Immobile e ricordo in memoria dell’indimenticato Sinisa Mihajlovic poi palla nel centro di centrocampo.
Tabellino
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.Sarri. A disp: Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Cancellieri, Provstgaard, Lazzari.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumì, De Silverstri, Dominguez, Sulemana, Fabbian.
Reti:
Ammoniti: Tavares (L)
Espulsi: –
Arbitro: Fabbri di Ravenna
