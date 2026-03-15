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LIVE – Sassuolo-Bologna: Dallinga la sblocca al 6′!

La diretta testuale di Sassuolo-Bologna, gara valida per la 29^giornata del campionato di Serie A

Pubblicato

59 minuti fa

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Thijs Dallinga (© Bologna FC 1909) settimana
Thijs Dallinga (© Bologna FC 1909)

Scontro diretto per l’ottava posizione tra le due gare più importanti della stagione finora. Questo il menù che attende il Bologna al Mapei Stadium dove affronta un Sassuolo con la mente certamente più libera.

Primo tempo

24′ – Scivolata fuori tempo di Dallinga su Thorsvedt, ammonito.

18′ – Altro tentativo rossoblù: Cambiaghi si accentra dalla sinistra, scarica in porta ma non inquadra il bersaglio.

15′ – Ci prova Orsolini dal limite a rientrare, barba al palo.

11′ – Tentativo di Laurienté dal limite: pallone centrale bloccato da Skorupski.

7′ – Reazione immediata neroverde. Guizzo di Pinamonti che di esterno prova a sorprendere Skorupski ma il portiere rossoblù devia in angolo.

6′ – GOL DEL BOLOGNA!!!! Dallinga fa suo un pallone alto in area, lo controlla alla perfezione e infila Muric. Il Bologna passa in vantaggio al 6′!

3′ – Scambio tra Cambiaghi, Orsolini e Odgaard; il primo va alla conclusione dentro l’area, pallone fuori.

1′ – Si comincia al Mapei Stadium, fischio d’inizio di Sassuolo-Bologna.

Tabellino

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Laurientè, Pinamonti, Berardi. All.Grosso. A disp: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, N’Zola, Romagna, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.Italiano. A disp: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Freuler, Castro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Zortea, Lykogiannis, Dominguez.

Arbitro: Bonacina (di Bergamo)

Reti: 

Ammoniti: Dallinga (B)

Espulsi: –

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