LIVE – Udinese-Bologna. Orsolini sbaglia un rigore: partita bloccata sullo 0-0

Questo pomeriggio alle 15.00 il Bologna è impegnato al BluEnergy Stadium di Udine: gli uomini di Vincenzo Italiano affrontano l’Udinese di Kosta Runjaic, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Parma e Napoli e la pausa Nazionali, i felsinei scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare la striscia vincente e rimanere in scia al gruppo di testa: con 21 punti, infatti, i rossoblù sono momentaneamente quinti in solitaria, a tre punti dalla vetta. Buon piazzamento in classifica per i friulani, decimi, sconfitti nelle ultime tre da Juventus e Roma ma vincenti in casa contro l’Atalanta.

La partita

Intervallo

52′ – Finisce il primo tempo. Udinese-Bologna: si rimane sullo 0-0.

50′ – Cartellino giallo per Lorenzo De Silvestri: intervento falloso su Atta.

48′ – GOL annullato a Orsolini! Il bolognese viene lanciato da Heggem, vince un contrasto con Kamara e supera Okoye, ma il guardalinee annulla per fuorigioco.

45′ – 5 minuti di recupero.

44′ – Altro spunto sulla sinistra di Orso, ma Okoye respinge palla in mezzo.

41′ – Orsolini tira centrale!. Errore dal dischetto: para Okoye e si rimane sullo 0-0.

40′ – CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Dopo la revisione del VAR, il direttore di gara indica il dischetto. Penalty per Orsolini.

37′ – Check del VAR per il possibile tocco con il braccio da parte di Ehizibue.

36′ – Pobega prova il sinistro dal limite. Deviato. Il bolognese reclama però un tocco con il braccio.

35′ – Partita bloccata. Molti falli in questa fase della gara e pochissime azioni salienti.

28′ – Incursione in area di Atta, che si avvicina alla porta di Ravaglia. Sinistro deviato.

25′ – OCCASIONE ORSOLINI! Primo spunto dell’esterno, che si crea lo spazio per un cross pericolos. Sacchi chiama però fuorigioco.

17′ – Gioco fermo per uno scontro tra teste di Atta e Heggem. Giocatori soccorsi dai sanitari.

13′ – Udinese ancora pericolosa. Slalom di Atta che sulla sinistra salta Castro e poi mette in mezzo un rasoterra d’esterno. Ravaglia riesce però ad anticipare Ekkelenkamp.

11′ – Pobega commette fallo su Ekkelekamp. Punizione dalla trequarti per l’Udinese, poi calcio d’angolo, entrambi poco pericolosi.

11′ – Pressing alto del Bologna, ma l’Udinese gestisce con calma. Le squadre si studiano in questi primi minuti.

7′ – Tiro da fuori area di Kamara, che Ravaglia blocca in due tempi ma senza grosse difficoltà.

4′ – Lampo di Davis, cross dalla sinistra di Kamara, acrobazia dell’attaccante. Fortunatamente per i rossoblù la palla esce di poco.

3′ – Rischio di Okoye! Il portiere dell’Udinese sul rinvio subisce il pressing di Dominguez e rischia di commettere un errore clamoroso.

1′ – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i calciatori scendono in campo con un segno rosso sul volto. Inoltre, i calciatori hanno stampato un nome femminile sul retro della maglia da gioco, al posto del proprio cognome.

1′ – Al Bluenergy Stadium di Udine è tutto pronto. Comincia la gara UDINESE-BOLOGNA!

Il tabellino e le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

Marcatori: –

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook