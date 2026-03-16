Tutti pazzi per Max Downman: il giovane che sta riscrivendo la storia della Premier League

Tutti pazzi per Max Downman: non una storia legata a Bologna, ma che ha lasciato senza parole mezzo mondo. È la favola di un adolescente di Chelmsford, rientrato oggi a scuola dopo essere diventato il più giovane di sempre a segnare in Premier League. Nella fase cruciale della stagione, con un campionato in bilico e un titolo che manca dal lontano 2004, l’Arsenal si è lasciato trascinare da un ragazzino di 16 anni e 73 giorni.

La favola di Max Downman

Nemmeno era nato quando i Gunners hanno alzato il trofeo della Premier League l’ultima volta. Il club ancora non lo sapeva, ma avrebbe dovuto attendere circa cinque anni prima che nascesse una nuova stella. Una famiglia di tifosi dell’Arsenal e un talento cristallino che all’età di soli 13 anni lo porta ad esordire nell’Under18 del suo club del cuore. Letteralmente un predestinato, il nome Max Downman arriva immediatamente ai piani alti della società e il merito è tutto suo: 15 gol e 5 assist in 15 partite giocate nella Premier League Under18 la scorsa stagione.

Tutti i record del baby fenomeno

Che Max fosse leggermente precoce se n’era accorta anche l’Atalanta in Youth League. Nel settembre 2024, l’allora 14enne segna diventando il più giovane marcatore nella storia del torneo, poi qualche mese dopo diventa il più giovane esordiente della Premier League Under21. Max è giovane, ma per Arteta è già pronto per il grande salto: lo scorso 30 gennaio firma il contratto da professionista.

Da quel giorno, Downman continuerà a polverizzare record su record. Diventa il secondo giocatore più giovane di sempre a debuttare nel massimo campionato inglese all’età di 15 anni e 302 giorni, poi come se non bastasse solo sei giorni dopo diventa anche il più giovane esordiente in Champions League. Per chi non si sentisse ancora abbastanza vecchio, ieri sera ha deciso di fare l’en plein diventando il più giovane marcatore della storia della Premier League.

Il predestinato dell’Arsenal e della sua Inghilterra: Max Downman

«L’altro giorno mi ha chiamato su FaceTime e indossava la divisa della scuola» – ha commentato il compagno di squadra Declan Rice a TNT Sports – «Io gli ho detto “Amico, hai giocato in Premier League circa una settimana fa e ora stai rientrando dal cancello di scuola”… Non riuscivo a capacitarmi del fatto che dovesse tornare a scuola». In effetti, il video di Max Downman che rientra in aula dopo aver frantumato l’ennesimo record lascia senza parole.

Una cavalcata a tutto campo valida per il 2-0 sull’Everton che rimarrà nella storia dell’Arsenal e che Arteta non dimenticherà mai: «Fare una cosa del genere a quell’età non è normale, è stato uno die momenti più belli che abbiamo vissuto insieme all’Emirates». Non sono mancati i complimenti di alcune delle più grandi star del calcio inglese, a partire da John Terry: «L’avevo visto giocare contro il Chelsea circa un anno fa e non ho mai visto un giocatore scavalcare l’uomo come lui, tranne Messi. È un paragone forte, sì, ma questo ragazzo è un puro talento».

Investire sui giovani: il caso di Kimi Antonelli

Che Max Downman sia un talento puro è sotto gli occhi di tutti, ma senza l’aiuto dell’Accademia dell’Arsenal, la Hale End, forse non avrebbe raggiunto certe vette. L’emblema dell’investimento nel settore giovanile, sia dal punto di vista calcistico che umano: una struttura in cui si impara l’arte del calcio, senza però mai mettere da parte educazione e studi universitari.

Un esempio da cui un paese come l’Italia dovrebbe prendere spunto, soprattutto nel calcio. Investire e valorizzare i giovani può davvero portare i suoi frutti. Lo ha dimostrato ieri Kimi Antonelli andando a vincere sul circuito di Shanghai a distanza di 20 anni dall’ultima volta: avere qualcuno che crede nelle tue capacità può portare grandi soddisfazioni.

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