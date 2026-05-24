La Virtus prima domina poi rischia, si torna a Bologna per Gara-5 (81-90)

AQUILA BASKET TRENTO – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 81-90 (27-30, 15-19; 12-27, 27-14)

Aquila Basket Trento: Steward 20, Jones 2, Niang, Jogela 14, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 7, Aldridge 13, Jakimovski 1, Bayehe 8, Hassan 2, Battle 14. All: Cancellieri

Steward 20, Jones 2, Niang, Jogela 14, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 7, Aldridge 13, Jakimovski 1, Bayehe 8, Hassan 2, Battle 14. All: Cancellieri Virtus Bologna: Vildoza 5, Baiocchi, Edwards 26, Niang 14, Smailagic 7, Hackett 2, Ferrari, Morgan 9, Jallow, Diarra 11, Diouf 16, Akele. Coach Jakovljevic.

Le statistiche complete.

La Cronaca

Virtus con le spalle al muro in quel di Trento e gara che inizia con alte percentuali dai 6,75 su entrambi i lati del campo. E un continuo botta e risposta quello del primo quarto. Per l’Olidata un Edwards in grande spolvero offensivo si porta in battito di ciglia in doppia cifra. Nessuna delle due formazioni riesce ad imporre però il proprio gioco, è ancora il numero 3 virtussino, sempre dai 6,75 a firmare il 27-30 che chiude la prima frazione.

Trento prova subito a riprendersi l’inerzia della gara con una gran tripla di Battle. La V Nera sente però l’urgenza della gara e ci mette fisicità per trovare il +5. La difesa a fare la differenza sul parquet della BTS Arena, Niang su Battle funziona ma l’Aquila rimane in scia. Ancora Carsen Edwards che prima subisce il fallo di Mawugbe nella metà campo difensiva e poi firma il +8 dall’arco. Sotto le plance fanno la voce grossa Niang e Diouf, proprio questo il duo che porta al +11 bianconero. Quando l’inerzia sembra felsinea arriva il parziale di 5-0 per i trentini, timeout Jakovljevic. Finisce sul 42-49 un buon primo tempo di reazione per una Virtus che sa di dover vincere ad ogni costo.

Secondo Tempo

La ripresa è ancora a firma del duo italiano Niang – Diouf, i due si trovano e danno presenza a rimbalzo guidando ancora al nuovo +11. Prosegue inesorabile il parziale bianconero, Smailagic firma il 44-62 ed è una Virtus completamente diversa da quella di 48 ore fa. A fare la differenza sono la cattiveria e la determinazione che Trento forse non si aspettava più, tramutate il un nuovo massimo vantaggio sul +25 Virtus. La reazione Trentina arriva sul finale con un parziale da 5-0, ma il terzo periodo Virtus è praticamente perfetto e si chiude sul 54-76.

In avvio di ultimo periodo Trento prova l’ultimo assalto per riaprire la gara portandosi sul -17 a 7′ dalla fine. V Nere che perdono il filo, arrivano tre palle perse e Jakovljevic infuriato richiama i suoi in panchina. Sul 67-80 Edwards attacca il ferro e si guadagna due liberi convertiti per sbloccare nuovamente i suoi in un momento complicato. Si blocca l’attacco, si apre la difesa e la squadra di Cancellieri arriva fino al -10 a 3:40” dalla fine. Rischia tanto la Virtus che si riassesta in difesa nel finale e si porta a Gara-5 grazie ad un ottimo terzo quarto. Finisce 90-81 per la V Nera alla BTS Arena di Trento.

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