Vigevano gela il PalaDozza: Fortitudo sconfitta 85-93

Il ritorno della Fossa dei Leoni sugli spalti accompagna la Fortitudo nella sfida contro Vigevano, ma il sostegno del pubblico non basta a garantire il riscatto dopo la pesante battuta d’arresto di Livorno. La Flats Service cade 85-93 davanti al proprio pubblico e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Il rientro di Zanelli non basta a invertire la rotta: senza Fantinelli, Bologna paga le difficoltà in regia e una difesa troppo fragile.

Fortitudo-Vigevano, primo tempo

Senza Fantinelli, ancora indisponibile, Bologna ritrova Zanelli, subito coinvolto nelle rotazioni e inizialmente capace di dare un contributo importante in attacco. D’Arcangeli trova spazio in avvio, mentre Anumba viene adattato nel ruolo di guardia per far fronte alle necessità del quintetto biancoblù. La partita procede sul filo dell’equilibrio: gli ospiti sprecano diverse opportunità dalla lunetta con Freeman e Brickner, consentendo alla squadra di Cavina di chiudere il primo quarto avanti 20-17.

Nel secondo periodo la Fortitudo prova ad allungare, ma senza riuscire a prendere davvero il controllo della gara. Sono soprattutto le iniziative individuali a tenere in piedi l’attacco bolognese: Sarto risponde con due triple che ribaltano momentaneamente l’inerzia, mentre Vigevano continua a trovare soluzioni attraverso una circolazione di palla più efficace. I padroni di casa faticano a costruire conclusioni pulite e non riescono a imprimere alla partita l’intensità necessaria per spezzare l’equilibrio. Si arriva così all’intervallo lungo sul 37-37, con tutto ancora da decidere.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, Zanelli prova a trascinare la Fortitudo con tre conclusioni pesanti dall’arco, ma i problemi difensivi continuano a condizionare la serata. Bologna concede troppo agli avversari e, anche quando riesce a guadagnare qualche punto di vantaggio, non trova la continuità necessaria per allungare. Vigevano resta in partita, approfitta delle disattenzioni biancoblù e arriva all’ultimo quarto avanti 65-63.

La svolta sembra poter arrivare grazie a Morris, autore di sei punti consecutivi, e a Radonjic, che con una conclusione da quattro punti porta la Fortitudo sul +4. La formazione lombarda, però, non si disunisce: quattro triple ribaltano nuovamente il confronto e permettono agli ospiti di salire a +6. Bologna tenta l’ultima rimonta con Sorokas, che riduce il divario, ma Vigevano conserva lucidità nei momenti decisivi e completa l’impresa. Finisce 85-93: per la squadra di Cavina è il secondo stop di fila, oltre al primo davanti al proprio pubblico.

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