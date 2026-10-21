Fortitudo, brusco stop a Livorno: la Libertas vince 85-59

La striscia positiva della Flats Service Fortitudo Bologna si interrompe a Livorno, dove la squadra di Demis Cavina incassa un pesante 85-59 al termine di una serata da dimenticare. Dopo il percorso netto delle prime quattro giornate, i biancoblù si scontrano con l’intensità della Libertas e con le proprie difficoltà offensive, pagando soprattutto le numerose palle perse e la mancanza di fluidità nella costruzione del gioco.

Livorno-Fortitudo, primo tempo

L’avvio è equilibrato, con entrambe le formazioni attente a limitare le transizioni avversarie e a rendere complicate le conclusioni. Livorno prova a prendere margine, ma gli aggiustamenti di Cavina permettono alla Fortitudo di rimanere in scia: il primo quarto termina 17-16 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo, però, Bologna perde progressivamente efficacia. La pressione difensiva labronica impedisce alla Flats Service di trovare soluzioni pulite, mentre gli errori e le occasioni sprecate consentono alla Libertas di accelerare. I padroni di casa superano la doppia cifra di vantaggio e, proprio sulla sirena dell’intervallo, sfruttano un rimbalzo concesso dalla difesa biancoblù per fissare il punteggio sul 44-33. La Fortitudo è chiamata a una reazione, ma la situazione si complica ulteriormente nella ripresa.

Secondo tempo

Il momento decisivo arriva con il problema muscolare accusato da Matteo Fantinelli, costretto a fermarsi per un guaio alla coscia destra. Senza il proprio capitano e principale riferimento in cabina di regia, la Fortitudo perde ulteriormente ordine e fatica persino a costruire azioni pericolose. Livorno ne approfitta immediatamente, allungando fino al 53-33 e trasformando la partita in una salita sempre più ripida. La difesa bolognese non riesce più a contenere l’attacco avversario e al trentesimo minuto il divario è già di 25 punti, sul 69-44.

L’ultimo quarto diventa così una lunga gestione del risultato. Morris prova a prendersi maggiori responsabilità, ma il tentativo di ridurre lo svantaggio si esaurisce rapidamente e la Libertas torna ad allungare. Finisce 85-59: la prima sconfitta stagionale arriva in modo netto e mette in evidenza problemi da correggere, soprattutto nella gestione del pallone e nella produzione offensiva. Per Cavina, ora, sarà fondamentale recuperare energie e capire l’entità dell’infortunio di Fantinelli.

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