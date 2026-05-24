Jakovljevic: «Oggi era una partita da vincere assolutamente, l’atteggiamento è cambiato»

La Virtus Olidata Bologna reagisce in quel di Trento forzando Gara-5 con una vittoria per 90-81. La squadra di Jakovljevic gioca trenta minuti quasi perfetti, portandosi anche sul +27, poi un quarto quarto di reazione per l’Aquila che si è riportata fino al -8.

Tra i migliori in campo un Edwards da 26 punti, Niang con 14 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Bene anche la coppia di lunghi Diouf (16) e Diarra (11).

Il commento di Jakovljevic al termine di Gara-4 tra Aquila Trento e Virtus Bologna

Le parole di Coach Nenad Jakovljevic durante la conferenza stampa post-partita di Gara 4 contro Trento: «Quella di stasera era una partita da vincere assolutamente e da approcciare con il modo giusto e con la giusta intensità e aggressività. Lo abbiamo fatto per buona parte della partita, tranne che per qualche momento tra fine del terzo e nel quarto quarto in cui abbiamo sofferto. Dobbiamo prestare maggiore attenzione a momenti bui. Ottima reazione pensiamo alla prossima partita».

Differenza rispetto a gara 3? «L’atteggiamento è cambiato. Senza l’atteggiamento difensivo, l’intensità e l’aggressività necessarie è difficile battere un’ottima squadra come Trento».

Gara 5? «Servirà lo stesso atteggiamento. Sarà un’altra partita da approcciare nello stesso modo e con più attenzione ai dettagli e alle scelte in campo. Sarà una gara altrettanto dura e difficile».

Informazioni per gara-5

Virtus Olidata Bologna comunica l’apertura della biglietteria per Gara 5 dei Quarti di Finale Playoff 2026 alla Virtus Arena. Giunta sul 2-2 la serie contro la Dolomiti Energia Trentino, la sfida di martedì decreterà la semifinalista. Per acquistare online il titolo d’ingresso è necessario collegarsi al seguente sito (clicca qui)

Gara5: Virtus Olidata Bologna vs Dolomiti Energia Trentino, martedì 26 maggio (ore 20.00)

accrediti disabili

Di seguito tutte le info:

È aperta fino alle ore 10.00 di martedì 26 maggio la prelazione sul proprio posto per gli abbonati FULL ’25/’26 e gli abbonati LBA ’25/’26. Ogni abbonato potrà rinnovare il proprio posto selezionando “prelazione” ed inserendo il codice TLITE del proprio abbonamento (TLITEXXXXXXXXXX, No “-” e cifre successive).

Si precisa che tutti gli abbonati Eurolega 2025/2026 possono usufruire del medesimo prezzo dedicato selezionando “acquista”, scegliendo un posto e inserendo il codice accesso (10 cifre alfanumeric0 presente nel proprio abbonamento Eurolega) con la tariffa “intero abbonato”.

N.B. Tutti gli abbonati in Curva Virtus (Gradinata Ovest e Lodge Ovest) possono fare riferimento alle comunicazioni interne ai propri gruppi di appartenenza per quanto riguarda l’acquisto del biglietto in prelazione, come accaduto per Gara 1 e 2.

Per tutte le partite resta valida, come nella passata stagione, la possibilità per ogni abbonato della stagione 25’/26′ di acquistare a prezzo dedicato fino a 3 biglietti, inserendo il codice di accesso presente sul proprio abbonamento (codice alfanumerico 10 caratteri).

Virtus Pallacanestro Bologna ricorda che tutti i biglietti e gli abbonamenti saranno nominali. Verrà controllato il documento in fase di accesso. Sarà necessario inserire in fase d’acquisto nome/cognome/luogo e data di nascita.

Modalità di acquisto:

Casa Virtus Alfasigma (Via dell’Arcoveggio 49/3) da lun. a ven. dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Sul sito di Vivaticket

Punti vendita Vivaticket (trova qui il più vicino a te)

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