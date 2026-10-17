La Fortitudo cala il poker: quarta vittoria e dominio su Montecatini per 91-69

La Flats Service Fortitudo Bologna non si ferma e centra la quarta vittoria consecutiva, superando La T Gema Montecatini con un netto 91-69.

Fortitudo-Montecatini, primo tempo

Al PalaDozza, però, la serata non comincia nel migliore dei modi per la squadra di Demis Cavina, che fatica a contenere l’iniziativa degli ospiti e si ritrova sotto di dieci punti sul 18-8. Il tecnico interviene subito con ampie modifiche alle rotazioni e la risposta dei biancoblù non tarda ad arrivare: Bologna recupera terreno e raggiunge la parità sul 20-20 al termine del primo quarto.

La Fortitudo prova quindi a prendere il controllo della gara, pur senza trovare ancora continuità nella propria metà campo difensiva. Le iniziative offensive permettono ai padroni di casa di costruire un primo margine, mentre alcuni episodi contribuiscono ad accendere gli animi. Dopo una provocazione di Barnett rivolta al pubblico, il giocatore viene sanzionato con un fallo tecnico; successivamente, un antisportivo commesso sul contropiede di Sarto offre a Bologna un’altra occasione per allungare. All’intervallo la Flats Service è avanti 47-40, con la partita ancora aperta ma l’inerzia progressivamente spostata dalla propria parte.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, la Fortitudo cambia definitivamente passo. La difesa diventa più aggressiva, Montecatini perde efficacia e Bologna trova le soluzioni per trasformare il vantaggio in una fuga. Radonjic colpisce anche dalla distanza, contribuendo a scavare un solco che raggiunge i venti punti. Al trentesimo minuto il tabellone segna già 72-50: la gara è ormai indirizzata e l’ultimo periodo serve soprattutto a gestire il margine fino al 91-69 conclusivo.

La quarta vittoria consecutiva conferma il buon avvio della squadra di Cavina, capace di reagire ancora una volta a un inizio difficile e di trovare risposte anche dalla panchina. Resta invece da affrontare la situazione sugli spalti: alcuni movimenti tra le curve hanno provocato momenti di forte tensione nei corridoi del PalaDozza.

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