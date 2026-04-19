La Preview di Derthona Tortona – Virtus Olidata Bologna

La Derthona Basket Tortona ospita la Virtus Bologna in uno dei match più rilevanti del 27° turno di Lega Basket Serie A. La gara, in programma oggi alle ore 16:00, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre: da una parte le ambizioni di primo posto delle V Nere, dall’altra la volontà dei piemontesi di consolidare il proprio piazzamento playoff.

I precedenti sorridono a Bologna (18-6), ma Tortona in casa ha dimostrato di poter essere un avversario ostico, come confermato anche dalla semifinale di Coppa Italia vinta proprio contro la Virtus. All’andata, invece, furono i bianconeri a imporsi con autorità (92-77).

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

La Virtus Bologna arriva alla sfida con due vittorie consecutive che hanno riportato fiducia, ma anche con diverse incognite legate agli infortuni. Sicure le assenze di Alessandro Pajola e Luca Vildoza e Matt Morgan.

In cabina di regia spazio a Daniel Hackett, con grande curiosità per l’esordio di Yago Dos Santos, chiamato subito a incidere. Il pacchetto lunghi sarà invece al completo, offrendo soluzioni e profondità nelle rotazioni.

Per Bologna sarà fondamentale vincere: un successo permetterebbe di mantenere il controllo sulla corsa al primo posto, mentre una sconfitta costringerebbe a dipendere anche dai risultati delle rivali nelle ultime giornate.

L’AVVERSARIO DI OGGI: DERTHONA BASKET TORTONA.

La Derthona Basket Tortona si presenta forte di una recente vittoria contro Trento e della qualificazione già acquisita ai playoff. La squadra piemontese può contare su una rotazione profonda e ben equilibrata, con esterni di talento come Hubb e Vital e una struttura offensiva basata su un alto numero di assist e ottime percentuali da due punti.

Sotto canestro la coppia Olejniczak-Biligha garantisce fisicità, mentre giocatori come Baldasso rappresentano un fattore imprevedibile. In casa, Tortona alza il livello del proprio attacco e diventa particolarmente difficile da contenere.

Per la squadra di coach Fioretti, una vittoria significherebbe consolidare il quinto posto e continuare a inseguire il quarto, rendendo questa sfida un vero anticipo di playoff.

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