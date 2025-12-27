Virtus Bologna – EuroLega: bilancio di metà stagione

Dopo diciotto giornate, la Virtus Bologna chiude l’anno in EuroLega con un bilancio altalenante: 8 vittorie e 10 sconfitte, tredicesima posizione e la consapevolezza di poter migliorare. Nonostante alcune battute d’arresto, soprattutto fuori casa, la Virtus ha mostrato qualità tecniche e fisiche interessanti.

LE STATISTICHE DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE.

Il cammino bianconero è stato contrassegnato da alti e bassi, con vittorie significative contro Panathinaikos Atene, Partizan Belgrade e AS Monaco. Queste vittorie hanno messo in luce il potenziale del roster. Le statistiche di squadra confermano un gruppo equilibrato ma con alcuni punti di riferimento chiari. La Virtus segna mediamente 82,3 punti a partita, cattura 32,5 rimbalzi e distribuisce 20,3 assist, con un PIR medio di 89,3. In attacco, Carsen Edwards guida la squadra con 17,7 punti di media, seguito da Matt Morgan a 12,9 e Luca Vildoza con 6,7 punti e 4,8 assist a partita. Difensivamente, Pajola e Niang garantiscono intensità e copertura. Inoltre, i 7,2 palloni rubati di media e l’efficienza a rimbalzo testimoniano l’aggressività della squadra.

Guardando al futuro, il turno 19 contro l’Olimpia Milano rappresenta un banco di prova importante. la Virtus dovrà confermare continuità, capacità di chiudere i possessi chiave e trasformare l’aggressività difensiva in risultati concreti per consolidare la propria posizione in classifica e dare slancio alla stagione europea.

