Bologna, la delusione di Orsolini, Ferguson e Rowe: «Dispiace. Grazie ai tifosi per il supporto»

Il Bologna torna sconfitto da Birmingham: l’Aston Villa vince anche a casa sua, 4-0. I Rossoblù devono salutare l’Europa League. Nel post partita tre dei calciatori di Italiano hanno rilasciato delle dichiarazioni. C’è delusione, in tutti. E di rammarico per gli errori. D’altra parte però anche due grandi consapevolezze. L’avversario era fortissimo e il favorito per la vittoria finale. Il percorso del Bologna in Europa quest’anno è stato pieno di soddisfazioni. E infine, non per importanza, il pensiero va ai tifosi: ieri il Villa Park sembrava il Dall’Ara. Ecco le parole dei tre giocatori.

Le parole di Orsolini: «Mi sono commosso»

Il numero 7 -entrato nella ripresa- commenta la prestazione della squadra e dei suoi avversari, e si dichiara molto colpito dal supporto dei tifosi. Ecco le parole di Orsolini su Aston Villa-Bologna.

«Sapevamo che dovevamo costruire questa qualificazione in casa, non ci siamo riusciti e oggi serviva un’impresa. L’Aston Villa ci ha fatto subito capire che non era serata per noi anche se qualche occasione abbiamo provato a imbastirla. È una squadra molto forte e penso alzerà il trofeo. Abbiamo concesso troppi gol da palle inattive e fatto errori che in Europa League non devi commettere perché ne paghi le conseguenze. Dispiace per l’epilogo, ma portiamo a casa un’esperienza incredibile, un percorso bellissimo in cui ci siamo tolti molte soddisfazioni e siamo cresciuti tanto. Ringrazio i tifosi che ci hanno sempre seguito, anche stasera dopo un passivo pesante ci hanno applauditi, mi sono commosso».

Aston Villa-Bologna, il commento di Ferguson

Le parole di Lewis Ferguson su Aston Villa-Bologna sono simili a quelle di Orsolini. Il rammarico per gli errori commessi contro

un avversario che non perdona e che si invola verso la vittoria dell’Europa League. Ma anche sentimenti positivi: il bel ricordo del percorso fatto in questa competizione e la gratitudine verso i tifosi che al Villapark ieri non hanno mai smesso di cantare.

«Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo. Non abbiamo fatto la prestazione che volevamo. Stasera ha vinto la squadra più forte: qualità, velocità… sono i favoriti e meritano i complimenti. Per noi l’Europa League resta comunque un’esperienza bellissima: ci abbiamo provato fino in fondo e ringraziamo i tifosi per il sostegno continuo»

Rowe sulla sconfitta: «Questo è il calcio»

Il dispiacere per la sconfitta contro il Villa anche di Jonathan Rowe nella sua dichiarazione sul sito ufficiale del Bologna. L’inglese ha segnato l’unico gol rossoblù tra andata e ritorno contro la squadra di Birmingham. Quel temporaneo 1-2 al Dall’Ara che aveva dato speranza per un attimo poi subito ristabilito il vantaggio di due reti dai Villans che a casa loro ieri hanno calato il poker.

Nelle parole di Rowe c’è il rammarico per questo esito: «È evidente il mio dispiacere per la sconfitta di stasera e per l’eliminazione dalla competizione. Abbiamo fatto un bel percorso e uscire non è mai bello. Questo però è il calcio: può succedere di tutto, non solo cose belle ma anche momenti negativi e delusioni».

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