Manca sempre meno a Bologna-Atalanta, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle 18:30 allo Stadio Renato Dall’Ara. A poche ore dal match, però, arrivano brutte notizie per Raffaele Palladino: Gianluca Scamacca, infatti, non sarà disponibile a causa di un infortunio muscolare.

Verso Bologna-Atalanta: le condizioni di Gianluca Scamacca e le alternative di Palladino

Un ko dell’ultimo minuto che non ci voleva per la Dea. A causa di un edema muscolare subito nell’ultima sfida contro la Roma (terminata 1-0 a favore degli orobici), l’attaccante non sarà disponile quest’oggi. Non si tratta di un infortunio grave, ma il giocatore orobico è costretto a saltare il big match tra la squadra di Palladino e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio tre punti fondamentali per entrambe le compagini. I bergamaschi, ottavi in classifica con 25 punti e reduci dall’importante successo contro la Roma, punteranno alla vittoria per scavalcare proprio il Bologna, settimo a quota 26 punti. Dal canto loro, i felsinei arrivano da un periodo poco brillante e hanno bisogno di una nuova iniezione di fiducia per ricominciare a scalare posizioni in graduatoria.

Mister Palladino dovrà dunque correre ai ripari. Visto l’infortunio di Scamacca, ecco che la maglia da titolare dovrebbe andare a Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino è arrivato dal Lecce durante il mercato estivo e finora ha collezionato 21 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League (a cui si aggiungono 3 gol e 3 assist tra tutte le competizioni). Da quando Palladino ha preso il posto dell’esonerato Juric, tuttavia, il classe 2000 ha avuto molto meno spazio. Questa sera, dunque, potrebbe avere la sua occasione.

