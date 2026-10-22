Bologna e un bilancio in ordine: se fuori l’obiettivo è centrato, adesso serve necessariamente il campo

Questo pomeriggio il Bologna ha annunciato, tramite il proprio sito internet, l’approvazione del bilancio della società inerente alla scorsa stagione, conclusa il 30 giugno. Una notizia positiva, soprattutto per la salute di un club che ha affrontato stagioni in crescita – proprio l’anno scorso il primo utile in bilancio dopo vent’anni – e che doveva passare necessariamente da un ulteriore segno più, visti i risultati e per guardare al futuro con diversa prospettiva.

Ecco, i risultati. Quelli arrivati fino alla scorsa stagione, seppur una riconferma in Europa solo sfiorata, e dei quali quest’anno non si è vista traccia. Arrivata una prima conferma fuori dal campo, ora serve la conferma anche dentro il rettangolo verde: solo quella è la strada per continuare a crescere a tutto tondo. Se si ferma una, necessariamente si interrompe anche l’altra.

Bologna, i numeri del bilancio al 30 giugno 2026

“L’Assemblea degli Azionisti di Bologna F.C. 1909 SpA, riunitasi oggi, ha approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 30 giugno 2026”. Così si apre il comunicato diramato dalla società Rossoblù questo pomeriggio. Un bilancio in utile per la seconda stagione consecutiva, dopo più di vent’anni dall’ultima volta. Bene, perché è necessario che la società rimanga in salute: checché si pensi, è un mattone inevitabile per tornare a rivivere certe emozioni dentro il campo. E qui ci torneremo tra poco.

Qualche numero, preso dal comunicato del Bologna: il risultato annuale fa rilevare un utile di euro 17,2 milioni; i ricavi d’esercizio superano i 210 milioni di euro, con i costi sui 186,8 milioni e 6 milioni di oneri finanziari ed imposte. I ricavi operativi, “al netto delle plusvalenze da trasferimenti di calciatori”, sono di 127,5 milioni di euro, 2,5 milioni in meno rispetto alla stagione precedente, con i ricavi commerciali che invece aumentano di 500mila euro, a 28,5 milioni di euro. Rispetto a quanto si possa pensare, le plusvalenze del Bologna sono inferiori di 11 milioni rispetto alla stagione precedente: è bene ricordare che la stagione è quella iniziata l’1 luglio 2025 e terminata il 30 giugno 2026. Tutto il resto riguarda questa stagione.

Questa stagione parte dal campo

Una specifica necessaria, anche questa. Perché certi numeri, delle cessioni arrivate durante l’estate, verranno poi valutati tra un anno. Il presente nel mondo Rossoblù ora è il campo, e risultati che, come detto qualche riga sopra, sono lontani da essere quelli che hanno portato il Bologna a quei numeri fuori. Ed è necessario che tutti, da società a giocatori, siano ben rivolti verso l’obiettivo primario: rialzarsi e tornare dove questa squadra ha dimostrato di poter stare. Perché anche se i giocatori sono diversi, questo Bologna non vale 5 punti in campionato e un’anonima quindicesima posizione.

Si, perché è un attimo fare un passo indietro. Dopo tanti anni di passi avanti, dove uno “stop” – senza ovviamente pensare a eventi catastrofici, che sembrano ugualmente lontani anni luce – non era preventivamente. Non accettato, anzi: proprio preventivabile. La questione che scalda ovviamente è un valore della rosa ridotto rispetto ai vicini anni d’oro, che però hanno portato ai numeri di oggi. Ecco, proprio questo è il punto: i due percorsi vanno di pari passo. Ed è bene tornare tutti insieme sulla retta via sul campo, cosa che, molto piano, sembra possa arrivare. Perché altrimenti entrambi i piatti della bilancia potrebbero “piangere”: scenario, anche questo, non preventivabile.

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