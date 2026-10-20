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Bologna, l’Under 18 di Della Rocca cala il poker al Milan

L’Under 18 rossoblù supera il Milan con un netto 4-1 e conferma il proprio buon momento. Dopo sette giornate, la squadra di Della Rocca occupa il sesto posto con 14 punti.

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47 secondi fa

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Luigi Della Rocca, allenatore Bologna Under 18 (@1000 Cuori Rossoblù)
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Il settore giovanile del Bologna continua a offrire indicazioni interessanti, soprattutto grazie al rendimento dell’Under 18. La formazione rossoblù, guidata da mister Della Rocca, sta dando seguito a quanto mostrato nella passata stagione, quando raggiunse la finale Scudetto. Un risultato che trova conferme anche nell’attuale campionato, dove la squadra si sta distinguendo per la regolarità dei risultati e per la capacità di affrontare le difficoltà di una categoria particolarmente impegnativa.

Under 18, il Bologna trova continuità

Come riportato da “Più Stadio“, dopo sette giornate il bilancio dei rossoblù è decisamente positivo: quattro successi, due pareggi e una sola sconfitta, per un totale di 14 punti che valgono il sesto posto in classifica. Numeri che testimoniano la solidità del gruppo e il lavoro portato avanti da Della Rocca insieme al proprio staff, capace di confermare anche in questa stagione il valore di un percorso costruito nel tempo.

A rendere ancora più significativo il rendimento della squadra è la particolarità dell’Under 18, una categoria nella quale gli equilibri possono cambiare anche in funzione delle esigenze della Primavera. Alcuni giocatori potrebbero infatti essere chiamati a salire di categoria per dare una mano alla formazione superiore, oppure avere l’opportunità di accumulare minuti proprio con l’Under 18. Nonostante queste possibili variazioni, il Bologna è riuscito finora a mantenere un passo costante.

Il poker al Milan illumina il percorso rossoblù

La prova più convincente di questo avvio di campionato è arrivata domenica, quando il Bologna ha ospitato il Milan al Granarolo Youth Center di Crespellano. I rossoneri sono stati battuti con un netto 4-1, al termine di una gara che ha visto i padroni di casa trovare la via del gol con Buikus, Baldini e Passanisi, autore di una doppietta.

Una vittoria larga contro il Milan che si inserisce in un percorso già caratterizzato da risultati positivi e che permette alla squadra di Della Rocca di proseguire il campionato nelle zone alte della classifica.

Under 17, Under 16 e Under 15 cercano la svolta

Il quadro delle formazioni giovanili rossoblù è meno favorevole se si guarda alle altre categorie. Under 17, Under 16 e Under 15 stanno incontrando maggiori difficoltà in questa prima parte della stagione, con risultati che, al momento, non sono altrettanto soddisfacenti.

Il campionato, però, è ancora lungo e offre tempo per lavorare, crescere e provare a invertire la tendenza. La strada da percorrere resta ampia: l’obiettivo sarà sfruttare le prossime giornate per migliorare il rendimento e trovare maggiore continuità.

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