Bologna, chi gioca in attacco contro il Milan? Palladino valuta le alternative e aspetta novità dall’infermeria

Archiviata la vittoria di Cagliari, oggi il Bologna è tornato in campo per lavorare in vista della sfida col Milan. La ripresa è stata ovviamente con il sorriso per Palladino e i suoi ragazzi, consapevoli di aver fatto un salto avanti molto importante dal punto di vista tecnico.

Per il tecnico la gara in terra sarda lascia tante buone notizie, come la forma straripante di Cambiaghi, la crescita di Casale e Bernardeschi e più in generale una serie di automatismi che iniziano a funzionare. E più di tutte la novità è il ritrovato spirito di sacrificio della squadra, decisamente più disposta a lottare l’uno per l’altro. Ma il match della Unipol Domus lascia anche qualche dubbio.

Problema attacco: Enem sta male, Dovbyk non convince il mister

La notizia che lascia il dubbio di più difficile soluzione è quella che arriva dall’attacco. Mister Palladino ha schierato dall’inizio, in avanti, nel suo Bologna Jens Odgaard. Una scelta che ha lasciato sorpresi ma non troppo: Enem e Dovbyk sono partiti dalla panchina e non sono nemmeno subentrati.

Per l’olandese il lungo riscaldamento non è bastato a entrare in campo. Palladino ha spiegato che il giocatore ex Stella Rossa convive con un problema di tendinite achillea. E, come sottolineato oggi dal comunicato del club, oggi ha svolto terapie: quindi la situazione non è di facile risoluzione. Difficilmente Enem verrà forzato dall’inizio coi rossoneri.

Poche speranze di vedere anche Dovbyk dall’inizio. L’ucraino è stato, di fatto, escluso temporaneamente dalle formazioni titolari per un po’ di tempo nel post-partita. «Deve dare di più in allenamento», ha detto l’allenatore che ha reso chiaro quale sia il vero problema dell’ex Roma. Insomma, Artem non è ancora dentro al progetto e si deve sbrigare a entrarci, non solo per il Bologna ma anche per rilanciare la propria carriera.

Milan-Bologna, chi gioca in attacco?

La domanda, dunque, sorge spontanea: chi gioca in attacco nel Bologna nella trasferta di San Siro contro il Milan? Il favorito resta Jens Odgaard. Ma qualche dubbio resterà fino alla diffusione delle distinte ufficiali. Ieri nel finale è stato spostato là Federico Bernardeschi e quindi la possibilità di qualche modifica esiste.

Anche perché il danese non ha comunque entusiasmato nonostante la vittoria. E soprattutto arriva anche lui da un problema fisico che l’ha tenuto fuori durante la sosta e poco dopo. Di certo, finché non tornerà il titolare Piccoli e finché non verranno risolti i problemi fisici e attitudinali di Enem e Dovbyk, il mister dovrà fare di necessità, virtù.

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