Bologna, è crisi?

L’ultima sconfitta con l’Atalanta l’ha fatto pensare a molti: il Bologna è in crisi. Sì perché dopo una partenza sprint in Campionato, nell’ultimo mese ha collezionato risultati non positivi.

Perché la crisi? Dati e analisi

Il Bologna non vince da sei partite di cui tre (compresa l’ultima) casalinghe, e al Dall’Ara in tutto lo scorso anno solare aveva perso solo una volta. Dall’analisi delle prestazioni risulta che i Rossoblù sono sempre costretti a rincorrere l’avversario: pressing inefficace per recuperare palla, sempre secondi nei rimpalli, uno contro uno ( su cui si basa il gioco di Italiano) persi.

Una delle spiegazioni per il calo è l’infittirsi di impegni a dicembre, quando le difficoltà si sono evidenziate. 4 competizioni da giocare e le gambe sembrano non aver retto. In più tanti giocatori, anche tra i più importanti per Italiano, fuori per infortunio. Eppure dicembre è stato anche il mese della vittoria a Vigo in Europa e in semifinale contro di Supercoppa Italiana: non un periodo completamente negativo dunque.

Bologna: crisi ma fiducia in Italiano

Inutile cercare di puntare il dito contro un possibile colpevole dell’apparente crisi del Bologna. Piuttosto, vanno cercate soluzioni. E la società l’ha fatto nella giornata di ieri con una serie di colloqui. Coinvolti dirigenti, tecnici e giocatori: segno dell’unità che non è venuta mai meno all’interno del club.

Questa unità si esprime anche nella fiducia totale in Italiano. In lui e nella sua idea di gioco. Perché non si dimenticano i risultati ottenuti. Quelli a inizio campionato: una delle migliori partenze della storia del Bologna. E quelli dello scorso anno: vittoria della Coppa Italia, quasi bissata a Riad. Si conosce la capacità di Italiano nel gestire i tanti impegni: lo ha fatto anche a Firenze. E si sa che le sue squadre viaggiano a una media punti tra 55 e 62, che potrebbe essere ancora più alta senza coppe.

I prossimi impegni del Bologna

Il Bologna torna in campo domani a Como. I Lariani sono al momento sesti in classifica in campionato a più 7 sui Rossoblù. Il Como sembra voler tentare in questa stagione l’impresa del Bologna di Motta. I ragazzi di Fabregas sono agguerriti e vengono da una striscia positiva di risultati.

Sarà una partita complicata per Orsolini e compagni, ma fondamentale: una sconfitta significherebbe scivolare a meno 10 dalla zona Europa. Si dovrebbero invece accorciare le distanze, viste anche Udinese e Lazio con il fiato sul collo ai Rossoblù.

Alla fine del mese tornerà anche l’Europa League: prima il Celtic, poi il Maccabi Tel Aviv. Il Bologna deve lottare per sé e per la sua qualificazione agli ottavi del torneo. Ma sapendo che può anche contribuire ad avere nella prossima stagione 7 squadre italiane in Europa.

