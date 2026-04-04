Il nostro consueto metro d’analisi, ovvero Transfermarkt, ha stilato la graduatoria dei club di Serie A con il maggior numero di possibili convocati per il prossimo Mondiale e il Bologna si prende una posizione che sorprende: quarto posto assoluto, dietro soltanto a Milan, Juventus e Inter.

Bologna, che valori verso il Mondiale! E quanti possibili convocati…

Nove possibili convocati, per un valore complessivo stimato di 128 milioni di euro. Sono numeri, questi, che fanno comprendere la crescita del club rossoblù, oggi – quasi –stabilmente nella zona alta del calcio italiano. Un club che evidentemente, da tali risultati, è stato in grado di costruire una rosa internazionale, giovane e competitiva.

Il dato colpisce ancora di più se confrontato con quello di altre realtà storicamente abituate a vivere sotto i riflettori. Il Bologna mette infatti alle spalle club quali Atalanta, Roma e Napoli per numero di possibili partecipanti al Mondiale. Il segnale della crescita della squadra, ma anche la qualità del lavoro svolto negli ultimi anni soprattutto sul mercato e nello sviluppo dei calciatori.

Questione di appeal

Per il Bologna non è soltanto di una questione di prestigio. Portare nove giocatori a un Mondiale significa avere una visibilità globale enorme, aumentare quindi il valore del club e, inevitabilmente, accrescere anche l’appeal economico dell’intera rosa. I grandi tornei internazionali, da sempre, sono una vetrina formidabile: basta una competizione giocata ad alto livello per far lievitare valutazioni e interesse da parte dei top club europei.

In questo senso, i 128 milioni di euro attribuiti da Transfermarkt ai possibili convocati rossoblù potrebbero essere soltanto un punto di partenza. Alcuni protagonisti della rosa del Bologna sono già nel mirino di diverse società internazionali e una buona spedizione mondiale potrebbe spingere ulteriormente verso l’alto le loro quotazioni.

Ma il vero dato da sottolineare è un altro: essere quarti in Italia per potenziali convocati soprattutto, essere diventati un club credibile e produttivo agli occhi delle nazionali.

I possibili giocatori di Serie A convocati al Mondiale: la classifica

Guardando la classifica completa c’è un’altra curiosità interessante da evidenziare. Il Como, con otto possibili convocati e un valore complessivo addirittura superiore a quello rossoblù, è una delle anomalie più sorprendenti del campionato. Allo stesso tempo, l’Atalanta conferma la propria vocazione internazionale, mentre Roma e Napoli, pur avendo rose di grande qualità, sembrano poter contare su un numero inferiore di giocatori pronti a volare verso il Mondiale.

Ecco la top 10 firmata Transfermarkt:

Milan – 15 convocabili – 349 milioni

Juventus – 12 convocabili – 359 milioni

Inter – 10 convocabili – 331 milioni

Bologna – 9 convocabili – 128 milioni

Como – 8 convocabili – 192 milioni

Atalanta – 8 convocabili – 164 milioni

Roma – 6 convocabili – 192 milioni

Napoli – 5 convocabili – 102 milioni

Sassuolo – 5 convocabili – 58 milioni

Udinese – 5 convocabili – 25 milioni

Per il Bologna, però, essere così in alto in una classifica di questo tipo vuol dire aver cambiato dimensione. E oggi è proprio questa la vera notizia: i rossoblù non inseguono più i grandi club italiani, ma iniziano a sedersi al loro stesso tavolo, ma anche a quello del Mondiale. Insomma, una squadra che fa bene a (quasi) tutti.

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