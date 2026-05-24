Bologna, una grande scommessa vinta chiamata Federico Bernardeschi

La community rossoblù ha nominato Federico Bernardeschi come “Most valuable player” di Bologna-Inter. Un riconoscimento arrivato dopo la rete del momentaneo 1-1 contro i nerazzurri, che testimonia come il giocatore, arrivato tra dubbi e incertezze nello scorso calciomercato estivo, abbia stupito la piazza dimostrando di avere ancora quelle qualità che nel 2021 gli hanno fatto vincere un Europeo.

Federico Bernardeschi e la promessa mantenuta

Appena arrivato sotto le Due Torri, a preoccupare erano soprattutto le sue condizioni fisiche. Dopo la stagione in MLS infatti, lo stesso Vincenzo Italiano vedendolo in allenamento aveva dichiarato che l’esterno avesse bisogno di maggior tempo per abituarsi di nuovo ai ritmi della Serie A. Ma a Bernardeschi grinta e determinazione non sono mai mancate: basti vedere il numero che ha scelto di indossare dietro la schiena.

Nella conferenza di presentazione, queste furono le parole di Federico: «So che la 10 è una maglia storica che hanno avuto tanti Campioni nel passato a Bologna. Ne sono grato e onorato, la vestirò con il massimo rispetto». Ora, i paragoni con gli altri “campioni” come Baggio e Signori sono ancora prematuri, ma certamente al 31enne va dato atto di aver mantenuto la parola.

Bernardeschi a quota 9 gol: terzo miglior marcatore di questa stagione dopo Orsolini e Castro

Con il gol realizzato contro l’Inter infatti, Federico Bernardeschi ha più che rispettato la maglia arrivando a quota 9 gol stagionali di cui 4 in Serie A e 5 in Europa League. È il terzo miglior marcatore rossoblù della stagione dopo Orsolini (14 gol) e Castro (11 gol). Da sottolineare anche il suo ottimo percorso in Europa League. In termini di gol infatti, meglio di lui hanno fatto solo Igor Jesus (Nottingham Forest) e Stanic (Ludogorec) a quota sette, oltre che Antony (Betis) e Aktürkoglu (Fenerbahçe ) a quota 6.

Bologna ha avuto “Fede” è ha vinto la scommessa

Un’ottima prima stagione in rossoblù dunque, sporcata solo dagli infortuni. In particolare quello alla clavicola per cui il numero 10 è stato indisponibile per quasi due mesi. Oltre al fattore “realizzazione” va sottolineata anche l’importanza di Bernardeschi come uomo-spogliatoio: sempre pronto a sostenere i compagni e a dare preziosi consigli soprattutto ai più giovani.

Insomma, con Bernardeschi, Sartori e Di Vaio hanno vinto un’altra scommessa e il numero 10 potrebbe avere ancora tanto da offrire a Bologna. Proprio Berna infatti, è tra i volti scelti per la presentazione della nuova maglia home della prossima stagione. Un piccolo ma grande dettaglio, da cui si può dedurre la volontà del club e di Federico di andare avanti insieme.

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