Primavera, tra lavoro e ambizioni: il Bologna attende la capolista

Il Bologna Primavera si prepara alla prossima sfida di campionato con l’obiettivo di consolidare quanto di buono mostrato finora e, allo stesso tempo, intervenire sulle criticità emerse nelle prime sette giornate. La squadra di Morrone, attualmente quarta con 12 punti, è attesa sabato alle ore 15 a Crespellano dall’Empoli, avversario che condivide la vetta della classifica con Inter e Parma. Una partita che metterà alla prova i rossoblù, chiamati a trovare maggiore solidità senza rinunciare alla qualità del gioco espresso.

Lavoro intenso per la Primavera: attenzione alla difesa

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, la settimana del Bologna è iniziata lunedì mattina con una seduta particolarmente intensa ed è proseguita ieri con una doppia sessione di allenamento. Un’intera giornata a Casteldebole per concentrarsi sugli aspetti da perfezionare e provare a correggere le difficoltà che hanno accompagnato la squadra in questo avvio di stagione.

Tra le questioni su cui intervenire, la priorità riguarda sicuramente la fase difensiva. I 18 gol incassati in sette partite rappresentano un dato significativo: nonostante il quarto posto in classifica, infatti, il Bologna Primavera è la formazione che ha subito più reti nell’intero campionato. Persino l’Albinoleffe, ultimo in graduatoria, ha fatto registrare un passivo inferiore, con 17 gol al passivo.

Un divario tra rendimento offensivo e tenuta difensiva che la squadra dovrà cercare di ridurre quanto prima. Morrone sta insistendo sul lavoro dedicato alla retroguardia, con l’intento di limitare gli errori di attenzione e rendere più efficaci i meccanismi tra i reparti. Basterà migliorare questi aspetti per dare maggiore continuità ai risultati? Molto dipenderà anche dalla capacità dei giocatori di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata delle partite.

La Primavera prepara la sfida contro l’Empoli

L’obiettivo è riuscire a trasformare le buone trame di gioco in risultati sempre più solidi, evitando quei cali che finora hanno compromesso parte del lavoro svolto. I punti conquistati hanno permesso ai rossoblù di restare nelle posizioni più alte della classifica, ma per continuare su questa strada servirà una squadra più attenta in fase di non possesso.

Il programma degli allenamenti proseguirà oggi con una sola seduta, prima dell’appuntamento di sabato contro l’Empoli. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15 a Crespellano, dove il Bologna avrà l’occasione di misurarsi con una delle formazioni più competitive di questo avvio di campionato.

Empoli in vetta: un esame impegnativo per i rossoblù

Il prossimo avversario arriva all’appuntamento in una posizione di classifica migliore rispetto al Bologna. L’Empoli occupa infatti il primo posto con 15 punti, a pari merito con Inter e Parma. Tutte e tre le squadre sono ancora imbattute dopo sette giornate, con un bilancio identico di quattro vittorie e tre pareggi.

Per Negri e compagni, dunque, la partita di sabato rappresenta un’opportunità per provare a interrompere questa striscia positiva dei toscani. La preparazione, però, resta il passaggio fondamentale: prima di pensare al risultato, il Bologna dovrà concentrarsi sul lavoro quotidiano e sui miglioramenti necessari per affrontare al meglio una sfida di alto livello.

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