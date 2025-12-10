Vincenzo Italiano chiede, pretende e poi sceglie le ali in rosa. Il tecnico del Bologna basa tanto della imprevedibilità del suo gioco sulla capacità dei suoi esterni offensivi di saltare l’uomo, creare superiorità numerica o essere in grado di bruciare sul tempo il rispettivo avversario.

Insomma, un elemento fondamentale non solo per il gioco del tecnico di Karlsruhe, ma per il calcio moderno. O salti l’uomo o hai un ingranaggio perfetto che ti permette di creare superiorità numerica con i movimenti senza il pallone. Il Bologna ha nelle sue ali un elemento fondamentale per essere pericoloso e, in secondo luogo, lavora bene anche sui movimento senza palla.

Contro la Lazio ali spente

Ecco perché quando i rossoblù arrivano in fondo alle gare avendo creato poco, la cola va ricercata perlopiù proprio sugli esterni. Contro la Lazio è successo proprio questo. Il Bologna ha attaccato, ma i quattro esterni che Vincenzo Italiano ha chiamato in causa tra primo e secondo tempo non hanno inciso.

Nuno Tavares e Marusic prima e Lazzari e Marusic poi, hanno contenuto alla grande le coppie Orsolini-Cambiaghi e Bernardeschi-Rowe. Giusto l’inglese ha provato qualcosa di più, mentre gli altri non hanno inciso. Tanto che per segnare il Bologna alla fine si è dovuto affidare all’inserimento di Zortea da dietro.

Bologna, rimetti le ali

Serve quindi una svolta. È evidente che senza l’apporto dei suoi esterni offensivi, il Bologna non ingrana. I rossoblù devono rimettere le ali come recita lo spot di una nota bevanda energetica. Serve il contributo di tutti, a partire da Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi e Rowe.

Altrimenti, in vista della trasferta galiziana, Italiano ridarà fiducia a Benja Dominguez che, ora, è in lista Uefa e a Roma ha osservato la gara per 90 minuti dalla panchina. Insomma, serve una svolta da parte dei titolari e delle loro prime alternative.

Fonte: Claudio Beneforti, Stadio

