Bologna, nulla di grave per Theate: il belga è fondamentale per la difesa Rossoblù

Non avrà brillato, ma dopo di lui sicuramente si è ballato. I protagonisti sono Arthur Theate e la difesa del Bologna. Contro l’Inter il belga non aveva disputato una delle sue miglior partite, ma è uscito dal campo per una contusione che dava gli stessi fastidi dell’avvicinamento alla partita di Lecce. Senza di lui, però, la retroguardia è calata vistosamente, e un suo recupero per Cagliari è fondamentale: ci sarà, e il Bologna deve assolutamente puntare a mantenere la porta inviolata.

Bologna, Theate c’è e ci sarà a Cagliari

In Bologna-Inter è uscito dolorante, ma è stata la difesa a soffrire più di lui, senza di lui. Arthur Theate, però, c’è: la botta subita contro i nerazzurri, stesso punto che lo aveva fatto saltare il Lecce, è rientrata, e il belga ci sarà sabato pomeriggio contro il Cagliari. A sottolinearlo è Alessandro Mossini sull’edizione odierna del Corriere di Bologna, a riprova anche della presenza del numero 3 nell’allenamento di ieri.

Il suo recupero è necessario soprattutto in vista di sabato pomeriggio, là dove con tutta probabilità il belga figurerà ancora nei tre centrali difensivi che schiererà Raffaele Palladino: contro l’Inter forse non ha brillato come ci si aspetta sempre da uno come lui, ma di certo la squadra ha sentito la sua mancanza dietro, nei minuti in campo senza di lui.

C’è da chiudere la porta

Lo sottolinea lo stesso Mossini e lo dimostrano anche i numeri. Soprattutto quelli alla voce “gol subiti”. Il Bologna, sabato pomeriggio, deve tentare di portare a casa il risultato e, soprattutto, blindare il suo estremo difensore, che sia Skorupski o Pessina. E, per farlo, come si è visto sabato scorso, è quasi necessario avere in campo Theate: aveva sì subito gol da Thuram, con un grande gesto tecnico, ma senza il belga il Bologna ha tremato molto, ma molto di più. E quindi, in vista di sabato, si punta al miglior recupero del numero 3 Rossoblù, per cercare di migliorare una retroguardia che deve puntare sulla solidità: ogni partita, altrimenti, sarà sempre più difficile del previsto.

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