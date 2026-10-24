Cagliari-Bologna è la sfida degli attacchi italiani: Berna e Cambiaghi contro Maldini

C’è posta per tre in Cagliari-Bologna, e il contenuto è a tinte tricolori: da una parte Federico Bernardeschi e Nicolò Cambiaghi, dall’altra invece Daniel Maldini. Trascinatori, tutti, a loro modo delle due squadre: chi con ritmo, chi con tecnica e personalità, e chi, in Saredegna, con entusiasmo. Da loro passerà molto del risultato della sfida di oggi.

Cagliari-Bologna in salsa italiana sulla trequarti

I protagonisti di Cagliari-Bologna, oggi e non solo, sono loro. Soprattutto il primo, da una parte, e l’ultimo, dall’altra, come fatto notare da Matteo Dalla Vite nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Federico Bernardeschi, Nicolò Cambiaghi e Daniel Maldini. Sono coloro ai quali si appoggia l’ambiente per cercare il guizzo, la giocata. Soprattutto oggi, quando le due compagini Rossoblù si troveranno di fronte alle 15 all’Unipol Domus. Una sfida particolare e con un peso specifico non indifferente, né da una parte e né dall’altra.

Per quanto riguarda i padroni di casa, c’è la voglia di rialzare la testa dopo una brutta sconfitta contro il Monza. Una brutta partita anche dello stesso Maldini, e lo stesso Pisacane si aspetta una reazione anche da lui. Per il Bologna, invece, è necessario trovare punti dopo la sconfitta contro l’Inter, per risalire la classifica: la trequarti sarà appannaggio del duo Cambiaghi-Bernardeschi, e da loro passerà molto delle azioni d’attacco Rossoblù, proprio come da copione di queste prime giornate di campionato.

Numeri (e incisività) a confronto

Sono i numeri a parlare per i protagonisti e per come siano fondamentali per l’economia offensiva delle rispettive squadre. Il padrone di casa, Daniel Maldini, è già a quota quattro gol in campionato: un bottino che ha permesso al Cagliari di raccogliere ben 10 punti dalle sue reti, tutte decisive ai fini del risultato.

Per il duo bolognese, invece, ci sono due assist di Nicolò Cambiaghi, entrambi contro il Lecce, e un gol di Federico Bernardeschi contro il Torino. Un bottino più magro, ma che nelle due partite è stato decisivo anch’esso ai fini del risultato. Ecco, sotto le Due Torri, a questo punto, ci si attende una reazione anche da questa nuova coppia, a livello di incisività, già da questo pomeriggio: se iniziano a “girare” anche i loro numeri, allora il Bologna può star più tranquillo.

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