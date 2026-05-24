Calciomercato Bologna, contatti con Palladino per la panchina

Proseguirà almeno fino all’incontro previsto per i prossimi giorni la telenovela che riguarda il futuro allenatore rossoblù. Vincenzo Italiano doo il 3-3 contro l’Inter ha lasciato la porta aperta sia all’addio che alla permanenza. Il Bologna dal canto suo prosegue nei contatti anche con altri allenatori tra cui Raffaele Palladino.

Oltre a Fabio Grosso e Daniele De Rossi, il tecnico di Mugnano di Napoli, è nella lista felsinea. L’ex Monza e Fiorentina lascerà l’Atalanta nei prossimi giorni, nonostante abbia portato la squadra a risalire la classifica fino al 7° posto, dopo essere subentrato a Ivan Juric. Al suo posto, salvo sorprese, a Bergamo arriverà Maurizio Sarri.

La situazione di Italiano

Il Bologna, nonostante la volontà di trattenere Italiano, resta attivo sulle alternative. Marco Di Vaio nel pre partita della gara contro l’Inter ha tenuto a ribadire la voglia di proseguire con l’allenatore siciliano. Ma non sarà facile convincerlo delle ambizioni rossoblù. Soprattutto se, come sembra, il tecnico di Ribera ha in mano un’offerta per due anni più opzione per un terzo dal Napoli.

Non solo il Bologna

Il club rossoblù tiene dunque aperte diverse piste. Una di queste è Fabio Grosso, l’altra è Daniele De Rossi. Ma ora con il valzer delle panchine che prende il via ora, Raffaele Palladino è un nome che sta prendendo quota in casa Bologna per il dopo Italiano. E ci sarebbero stati contatti diretti con l’entourage del napoletano.

Il tecnico campano è un’occasione importante. Ha più esperienza ad alti livelli rispetto agli altri colleghi candidati ma non ha solo i rossoblù al suo seguito. Anche la Lazio, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ha il campano trai candidati al posto Sarri. Con lui anche Miroslav Klose, Rino Gattuso e Fabio Pisacane.

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