Calciomercato Bologna, piace Matteo Zazza del Team Altamura: la situazione

Gli osservatori rossoblù hanno occhi e orecchie ovunque, in Italia e all’estero. Lo scouting del Bologna in vista del prossimo calciomercato non guarda solo campionati esteri, Serie A e B, ma anche la Serie C dove c’è un difensore duttile che si sta mettendo in mostra: il suo nome è Matteo Zazza.

Classe 2005, nato a Roma, cresciuto calcisticamente tra la Capitale e Ascoli, ha vestito le maglie del Tre Teste, dell’Ascoli stesso e infine della Lazio, prima di passare al professionismo. In estate, infatti, il Team Altamura ambizioso club di Serie C allenato dall’ex CT dell’under 21 e della Nazionale di Malta, Devis Mangia, lo ha acquistato dai biancocelesti per 375 mila euro. Un affare visto il rendimento attuale.

Rivelazione in Serie C

Dopo un bell’inizio di stagione, Matteo Zazza è finito sotto gli occhi di tantissimi osservatori dalla Serie A e non solo, persino dalla Premier League, diventando un uomo mercato in vista della prossima estate. Anche e soprattutto Bologna e Sassuolo hanno mandato i loro uomini a osservarne caratteristiche e prestazioni.

Terzino di fascia destra, si è messo in mostra con ottime prestazioni sia nel ruolo naturale che come braccetto di una linea a tre. In queste settimane, è balzato all’attenzione facendo anche arrabbiare qualche tifoso della Lazio che si chiede come mai la società abbia lasciato andare un giocatore così promettente.

Bologna attento alla situazione

Diversi club sono attenti alla situazione di Zazza in vista della prossima sessione di calciomercato, ma sono soprattutto Bologna e Sassuolo che avrebbero mosso i primi passi concreti. Difficile dire se un eventuale investimento sul ventenne romano sarebbe utile immediatamente.

Tuttavia, il Bologna ha oramai acquisito quello status di grande squadra che le permetterebbe di mettere in piedi un progetto tecnico per il calciatore, tale per cui potrebbe accettare di andare inizialmente in prestito. Intanto, il Team Altamura si sfrega le mani perché con tutte queste attenzioni la valutazione del giovane difensore sta salendo di ora in ora.

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