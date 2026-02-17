Calciomercato Bologna – Rossoblù sulla stellina inglese Charlie Gray

Oltre i rinnovi di contratto sottoscritti in questi giorni, i rossoblù lavorano sul proprio futuro. Il Bologna guarda al calciomercato con il solito importante interesse per i giovani, come Charlie Gray, classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, club che ora potrebbe lasciare.

Il 19enne mediano cresciuto nell’Academy del Manchester City è una vera stellina. Dopo anni nei citizens, infatti, il calciatore starebbe pensando di lasciare il ricco club della sua città natale. L’idea è quella di fare il salto avanti nella sua carriera. E lasciare il settore giovanile della società inglese sembra la via più semplice.

Il Bologna su Gray

La società felsinea osserva con attenzione la situazione del mediano del Manchester City. Il Bologna vuole ingaggiare Charlie Gray che, alla fine di questa stagione, vedrà scadere il suo contratto. L’inglese ha infatti un accordo che lo lega fino al 30 giugno 2026 al Manchester City e il suo futuro appare lontano dalla Gran Bretagna.

Tra la società e l’entourage del giovane calciatore la trattativa di rinnovo infatti è in stallo. Sul futuro di Gray al Manchester City pesa il progetto tecnico futuro che il club ha per lui. Le visioni finora sono state divergenti e, secondo quanto riportato dal podcast CityXtra, questo il Bologna vorrebbe ingaggiare Gray a parametro zero.

C’è concorrenza

Per quanto riguarda il contratto di Gray, comunque, il Bologna non è l’unico club a essersi informato sulla situazione. In Serie A e all’estero sono diversi i club che si sono informati sulla situazione.

In particolare, la Lazio sarebbe l’altra concorrente italiana del Bologna per arrivare a Gray a fine stagione. Di certo c’è che i rossoblù apprezzano il calciatore, ma devono superare un’importante concorrenza. Insomma, arrivare al classe 2006, nativo di Manchester, non sarà facile ma Sartori & co. sembrano decisi a provarci.

