Calciomercato, quale sarà il futuro di Ndoye? Il Bologna ha una percentuale sulla rivendita

Non è tutto oro quel che luccica. Anche se, probabilmente, non lo si dimostra. Uno che a Bologna, invece, lo ha visto luccicare sì l’oro (o il colore, perlomeno), quello della Coppa Italia, è Dan Ndoye, che ha deciso proprio l’ultima finale del torneo per i Rossoblù, regalando a squadra e città un trofeo dopo cinquantun anni d’attesa.

Dopo una stagione da protagonista, lo svizzero ha salutato Bologna e la Serie A nella scorsa sessione di calciomercato per sbarcare in Premier League, al Nottingham Forest dove, forse, non sta andando tutto come previsto. Un possibile ritorno in Serie A? Difficile, ma non da escludere…

Le parole di Dan Ndoye tra Italia e calciomercato

Al termine di Svizzera-Germania, terminata 3-4 a favore dei teutonici ma che ha visto il primo gol degli svizzeri segnato proprio da Dan Ndoye in persona, l’ex numero 11 del Bologna ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Dopo aver parlato della partita appena conclusa, c’è stato prima un accenno all’Italia e alla sua preferenza nei playoff: «Ho amici nella Nazionale, come Riccardo Calafiori e Nicolò Cambiaghi. Sinceramente, l’Italia è una grande squadra e ho visto la partita: non ho un favorito, vedere l’Italia al Mondiale però è sempre un bene, anche se non ho preferenze».

Poi, però, si è passati alla sua situazione al Nottingham Forest, e all’interesse passato, ma forse ancora presente, di Inter e Napoli sull’ex-Bologna: «Io ora penso solo alla mia squadra, il Nottingham, e alla Svizzera. Nel futuro vedremo, non si sa mai cosa succede. Venire in Premier è stata una mia scelta: sono contento in Inghilterra, vediamo cosa succede a fine anno».

Una rivendita…che riguarda anche il Bologna

Una domanda che si pone lui stesso, ma che si pongono anche coloro che seguiranno la prossima sessione di calciomercato, anche a Bologna. I Felsinei, la scorsa stagione, hanno venduto Dan Ndoye per più di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con una percentuale sulla futura rivendita del 10%: proprio quest’ultima parte è quella che fa drizzare le orecchie anche ai Rossoblù, i quali, se Dan rimarrà al Forest per più anni, vedranno corrispondersi circa 4 milioni di euro.

Insomma, seppur in molti, sopratutto negli scorsi mesi, hanno invocato il suo ritorno – ora assopito dall’esplosione di Rowe – lo svizzero potrebbe rivedere la Serie A con un’altra maglia, magari Inter o Napoli. Ma, oltre a un ingaggio di 5 milioni di euro, sembra tutto fuorché scontato rivedere Ndoye in Serie A, anche se è lui stesso a non chiudere la porta: nel caso, il Bologna guarderebbe interessato anche alle eventuali cifre per le proprie casse.

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