Bologna Women, bel gioco e pochi gol: Leandri chiede più cattiveria

Il Bologna Women si prepara a una trasferta che può rappresentare un passaggio significativo per il suo percorso in campionato. Domenica alle 14.30, al Campo Martorano, le rossoblù affronteranno il Cesena in un derby che metterà alla prova la capacità della squadra di reagire alle recenti difficoltà. La formazione guidata da Jacopo Leandri arriva all’appuntamento dopo cinque giornate in cui il gioco espresso non è sempre stato accompagnato dai risultati sperati. Dall’altra parte ci saranno bianconere in piena corsa per le posizioni di vertice, forti di nove punti conquistati in quattro partite.

Per il Bologna, dunque, non basterà costruire occasioni: servirà trasformarle in qualcosa di concreto.

La concretezza come missione del Bologna Women

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il bilancio delle prime cinque giornate racconta un Bologna Women capace di produrre gioco, ma ancora alla ricerca della necessaria incisività negli ultimi metri. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte hanno portato le rossoblù a quota sette punti, al settimo posto di una classifica ancora molto corta. Un avvio che va letto anche alla luce dei numerosi cambiamenti affrontati durante l’estate, ma che lascia comunque spazio a qualche rimpianto.

Il problema principale riguarda la difficoltà nel capitalizzare quanto costruito. Lo zero a zero sul campo del Catania e le successive battute d’arresto casalinghe contro San Marino Academy e Frosinone hanno evidenziato quanto possa pesare la mancanza di precisione sotto porta. Contro le ciociare, in particolare, la squadra ha trovato la rete soltanto una volta, nonostante una prestazione caratterizzata da una netta superiorità nel gioco.

Un aspetto sul quale Leandri sta insistendo nel lavoro quotidiano, senza però mettere in discussione l’impegno delle proprie giocatrici. Dopo la gara con il Frosinone, l’allenatore ha sottolineato ai canali ufficiali del club le difficoltà incontrate nel trovare il gol: «Contro il Frosinone il pallone proprio non andava dentro». Una frase che riassume la frustrazione per una partita nella quale il Bologna ha dominato a lungo, arrivando a registrare l’80% di possesso palla.

La ricetta di Leandri: più battaglia in campo

A condizionare pesantemente il risultato contro il Frosinone sono state anche le reti subite nei momenti più delicati dell’incontro: la prima allo scadere del tempo iniziale, la seconda al quarto minuto di recupero della ripresa. Due episodi che hanno complicato ulteriormente la situazione, vanificando gli sforzi della squadra.

Leandri ha riconosciuto i meriti delle avversarie, spiegando che il Frosinone ha saputo sfruttare le proprie caratteristiche. Ma proprio partite di questo tipo devono diventare un’occasione di crescita per il Bologna Women. Non è sufficiente esprimere un calcio piacevole se, nei momenti decisivi, manca la capacità di lottare su ogni pallone e trovare il modo di portare a casa il risultato.

«Dobbiamo mettere un po’ di convinzione in più, serve “sporcare” queste gare perché siamo molto belle, abbiamo un gioco molto piacevole, ma dobbiamo scendere maggiormente in battaglia, calcisticamente parlando», ha dichiarato il tecnico.

Il messaggio è chiaro: mantenere la qualità del gioco, aggiungendo però maggiore determinazione e concretezza. Il derby di domenica contro il Cesena offrirà subito un banco di prova impegnativo. Leandri si aspetta una reazione dalle sue ragazze, anche alla luce della delusione maturata nell’ultima uscita: «Sarà una partita a sé e andremo là ancora più arrabbiate».

L’allenatore ha ribadito la necessità di correggere alcuni aspetti, mostrando comunque fiducia nelle qualità del gruppo. Le potenzialità non mancano, ma ora devono emergere con continuità, senza fermarsi a una buona prestazione.

Cesena, un avversario da undici gol

La trasferta romagnola si presenta particolarmente complicata anche per il rendimento delle padrone di casa. Il Cesena occupa attualmente il terzo posto con nove punti, pur avendo disputato una gara in meno: la sfida contro il Vicenza è stata rinviata e verrà recuperata mercoledì prossimo. Un successo nel recupero potrebbe consentire alle bianconere di salire in vetta alla classifica in solitaria.

A rendere ancora più insidioso l’impegno è soprattutto la capacità realizzativa della squadra, che con undici reti è al momento il miglior attacco del campionato. Un dato alimentato anche dalle ultime due partite, entrambe concluse con quattro gol segnati dal Cesena e tre subiti: prima il successo esterno per 4-3 contro la RES Donna Roma, poi quello casalingo contro il Brescia.

Nella gara più recente, a decidere la sfida è stata una splendida conclusione di destro di Porcarelli, arrivata al sesto minuto di recupero del secondo tempo. Un’altra vittoria che ha consolidato il buon momento delle bianconere, capaci di reagire alla sconfitta rimediata all’esordio contro il Verona e di imporsi successivamente sul Venezia.

I numeri raccontano quindi una squadra in fiducia, con diverse soluzioni offensive e un bottino già significativo nonostante la partita da recuperare. Per il Bologna Women sarà fondamentale presentarsi al Campo Martorano con un atteggiamento diverso nei momenti chiave, trasformando il proprio possesso e le occasioni create in una maggiore efficacia.

Il derby mette di fronte due squadre con obiettivi immediati differenti, ma entrambe desiderose di dare continuità al proprio cammino. Per le rossoblù, la sfida rappresenta soprattutto l’opportunità di dimostrare che alle buone trame di gioco può accompagnarsi anche quella concretezza che, finora, è mancata nei passaggi decisivi.

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